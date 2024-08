Exposição de vidente sobre Silvio Santos, Preta Gil de volta ao hospital e MC Daniel papai marcam semana

A CARAS Brasil reuniu fatos da semana que agitaram o mundo dos famosos; como a vidente se explicando após morte de Silvio Santos e MC Daniel anunciado que será pai

Silvio Santos (1930-2024) continua sendo um dos assuntos mais comentados da semana no mundo dos famosos. A vidente Chaline Grazik, que previu a morte do apresentador no Chega Mais, do SBT, se manifestou após a confirmação do falecimento do ícone da televisão brasileira. Já Lívia Andrade (41), que era figurinha carimbada no Programa Silvio Santos antes de se transferir para a TV Globo, revelou detalhes sobre seus últimos momentos com ‘Sisi’, como o chamava. Além disso, teve Preta Gil (50) revelando a necessidade de retomar o tratamento contra o câncer e MC Daniel (25) anunciando que será papai pela primeira vez. Confira os principais acontecimentos dos últimos dias no resumo da CARAS Brasil.

LUCAS SOUZA x JAQUELLINE

Os ex-namorados Lucas Souza (41) e Jaquelline Grohalski (30) trocaram farpas nas redes sociais na noite de quinta-feira, 22. Os dois se estranharam após uma declaração do rapaz e o climão ficou tenso.

Tudo começou quando Lucas fez um post no X, antigo Twitter, dizendo como seria uma suposta participação dele no reality show De Férias com o Ex. “O De Férias com o Ex me chamou para participar do programa, eu só fiquei imaginando o povo saindo do mar. Imagina o quebra pau”, disse.

Jaquelline, então, entendeu a mensagem dele como indireta e escreveu: “Eu não sei se dou risada ou se tenho pena, só pode estar sem conteúdo mesmo”. Com isso, o rapaz deletou o post e falou da ex. "Vamos lá! Dois meses atrás falou que iria comigo para o Power Couple, e nem por isso eu disse que estava sem assunto. Hoje falei sobre o De Férias e em nenhum momento citei o nome, apenas falei de maneira genérica, para brincar apenas. Até exclui o post para não gerar desconforto", afirmou.

Lucas Souza e Jaquelline Grohalski - Foto: Reprodução/Instagram

TITE INTERNADO ÀS PRESSAS

O técnico de futebol Tite (63) foi internado em um hospital no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira, 23. De acordo com o site Globo Esporte, ele foi levado ao hospital logo depois de desembarcar na cidade depois de ter acompanhado o time Flamengo em uma partida da Libertadores em La Paz.

Os médicos do clube informaram que Tite foi diagnosticado com fibrilação atrial. Ele teve “elevações de frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude. Isso porque a cidade de La Paz fica a 3.600 metros acima do nível do mar.

O técnico está lúcido e seu quadro é considerado estável. Ele deverá ficar internado enquanto faz o tratamento com medicamentos, já que os médicos já descartaram a necessidade de cirurgia no momento.

O técnico de futebol Tite foi diagnosticado com fibrilação atrial - Foto: Getty Images

PRETA GIL

A cantora Preta Gil usou as redes sociais na tarde de quinta-feira, 22, para fazer um comunicado aos seus seguidores. Ela explicou que após ser internada para realizar alguns exames de rotina, foi constatado a necessidade de retomar seu tratamento oncológico.

"Essa semana me internei no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e foi constatado a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico. Estou bem e sendo acompanhada pelas equipes do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Cunha Capareli e Dr. Frederico José Ribeiro Teixeira Junior", explicou.

A cantora Preta Gil vai retomar o tratamento contra o câncer - Foto: Reprodução/Instagram

MORTE DE NAHIM

A morte do cantor Nahim aconteceu no dia 13 de junho de 2024, quando ele foi encontrado sem vida na escada de sua casa em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Agora, o laudo do Instituto Médico Legal (IML) com a causa da morte dele foi divulgado na imprensa.

De acordo com o site G1, o laudo do IML diz que o cantor faleceu em decorrência de intoxicação por uso de cocaína e traumatismo craniano. A perícia ainda apontou que ele pode ter perdido a consciência ou tido uma morte súbita, o que teria resultado na queda e o traumatismo craniano. Inclusive, o laudo informou que a fratura no crânio não pode ser excluída como causa direta da morte.

O cantor Nahim morreu no dia 13 de junho - Foto: Rogerio Pallatta / SBT

EX DE IZA VAIADO

A cantora Iza (33) participou de um evento no Rio de Janeiro na noite de quarta-feira, 21, e a plateia teve uma reação inesperada. Enquanto a cantora estava no palco, o público detonou o ex-namorado dela, o jogador de futebol Yuri Lima (30).

A plateia começou a xingar o atleta por ter traído a cantora enquanto ela está grávida da primeira filha deles. Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ouvir o público dizendo: “Ei, Yuri, vai tomar no...". Nas imagens, Iza fica incrédula com o que ouve do público e cai na risada ao não conseguir interromper o coro.

Yuri Lima e Iza - Foto: Reprodução / Instagram; Dilson Silva / AgNews

'PREPARAR O BRASIL'

A vidente Chaline Grazik, que previu a morte de um importante comunicador durante sua participação no programa Chega Mais, do SBT, na segunda-feira, 12, se manifestou em suas redes sociais após a confirmação do falecimento de Silvio Santos.

"Deus queria preparar o Brasil apenas isso! Silvio foi um ícone da televisão brasileira! Nos alegrou por muitos anos e fez parte da vida de muitos brasileiros, assim como eu. É difícil explicar o mundo espiritual, a vidência e os dons. Enfim, que Deus conforte o coração da família e de todos os brasileiros. Que Deus receba esse anjo com amor e luz", escreveu.

VIDENTE REBATE CRÍTICAS

Apesar de ter sido alvo de críticas e ataques nas redes sociais por sua previsão sobre a morte de Silvio Santos, a vidente Charline diz não se importar com as mensagens que passou a receber depois do ocorrido. Em entrevista à CARAS Brasil, a religiosa disse que esta foi a forma que a espiritualidade encontrou para lhe passar a revelação.

"A primeira coisa que eu queria dizer é que toda vez que eu tenho uma vidência, eu passo assim as pessoas", diz ela, que completa se defendendo das críticas sobre ter falado sobre sua previsão em um momento delicado para a família de Silvio Santos, no Chega Mais. "Provavelmente esta foi uma maneira que o espiritual achou de nos alertar e de fazer com que nós tivéssemos boas lembranças referente a isso, na própria casa dele", explica.

A vidente Chaline Grazik previu a morte de Silvio Santos ao vivo, no SBT - Reprodução/Internet

LÍVIA ANDRADE SOBRE SILVIO SANTOS

Lívia Andrade compartilhou detalhes sobre seu último encontro com Silvio Santos e revelou que não o reconheceu devido às mudanças em sua aparência. Ela contou, no Domingão com Huck, da TV Globo, que encontrou o apresentador em um salão de beleza um ano depois de deixar o SBT.

“Não dava para se despedir, mas um ano e meio depois a gente se encontrou. Eu estava com cabelo todo para cima cheio de tinta e uma pessoa veio e falou assim ‘tem uma pessoa que quer te ver, surpresa, desce rápido’. Eu toda descabelada desci correndo de máscara e vira a cadeira, quem era? Era Sisi”, relatou.

Na sequência, Lívia contou que o comunicador a achou diferente. “Ele sempre era muito vaidoso, nunca tinha o visto assim. Eu disse: ‘Você também está horrível!’ Eu falei: ‘Cadê seus dentes?’. E ele falou: ‘Deixei em casa’”, brincou ela, revelando que o apresentador "mandou buscar" sua dentadura e eles continuaram conversando.

Lívia Andrade relembra último encontro com Silvio Santos - Reprodução/Instagram/Globo

MC DANIEL SERÁ PAI

O cantor MC Daniel será papai pela primeira vez. A namorada dele, a atriz e empresária Lorena Maria (23), está grávida do primeiro filho do casal. Nas redes sociais, o artista mostrou um vídeo com imagens ao lado da amada. Os dois apareceram durante o exame de ultrassom, segurando um teste de gravidez positivo e também um momento de Daniel beijando a barriguinha da namorada.

Durante a madrugada de terça-feira, 20, o ex-participante da Dança dos Famosos dividiu com os fãs o ultrassom do herdeiro. "Como é linda (o), puxou os olhos do papai, estão vendo?", escreveu o cantor na legenda da imagem. Vale lembrar que o funkeiro e Lorena Maria assumiram o romance há poucos dias, mas já estavam juntos há algum tempo.