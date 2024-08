Vidente que previu morte de Silvio Santos rebate críticas: 'Espiritualidade é muito séria'

Em entrevista à CARAS Brasil, a vidente Charline se defendeu das críticas após fazer previsão sobre Silvio Santos ao vivo no SBT

Apesar de ter sido alvo de críticas e ataques nas redes sociais por sua previsão sobre a morte de Silvio Santos, a vidente Charline diz não se importar com as mensagens que passou a receber depois do ocorrido. Em entrevista à CARAS Brasil, a religiosa disse que esta foi a forma que a espiritualidade encontrou para lhe passar a revelação.

"A primeira coisa que eu queria dizer é que toda vez que eu tenho uma vidência, eu passo assim as pessoas", diz ela, que completa se defendendo das críticas sobre ter falado sobre sua previsão em um momento delicado para a família de Silvio Santos no programa Chega Mais, do SBT. "Provavelmente esta foi uma maneira que o espiritual achou de nos alertar e de fazer com que nós tivéssemos boas lembranças referente a isso, na própria casa dele", explica.

Ainda segundo Charline, ela não se importa muito com os comentários preconceituosos a seu respeito, até porque sabe o quanto seu trabalho com a espiritualidade é sério. "Eu creio fielmente que era um espiritual preparando o Brasil", avalia.

"Eu também creio que Deus usa quem ele quer, a hora que ele quer. Independente das pessoas acreditarem em mim ou não, se elas estão fazendo pirraça ou não, eu sei que espiritualidade é muito séria e ela faz exatamente da forma que tem que ser", reforça.

A vidente ainda lamentou a morte do apresentador e pediu por sua proteção no plano espiritual. "Eu desejo que o Silvio Santos esteja em um bom lugar e que os anjos da guarda estejam guardando a vida dele, o espírito dele, afinal, ele nos ensinou a nunca desistir dos nossos sonhos", finaliza.