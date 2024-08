MC Daniel mostra ultrassom do primeiro filho com Lorena Maria: 'Olhos do papai'

À espera de seu primeiro filho com a influenciadora Lorena Maria, MC Daniel se encantou com ultrassom do bebê

MC Daniel está radiante desde que descobriu que será pai pela primeira vez! O cantor revelou publicamente a notícia na noite de segunda-feira, 19, ao compartilhar um vídeo emocionante em suas redes sociais junto com a namorada, a influenciadora Lorena Maria.

Apesar da companheira ainda estar no início da gestação, MC Daniel mostrou que tem estado presente ao seu lado em todos os momentos. Durante a madrugada desta terça-feira, 20, o ex-participante da 'Dança dos Famosos' dividiu com os fãs o ultrassom do herdeiro.

"Como é linda (o), puxou os olhos do papai, estão vendo?", escreveu o cantor na legenda da imagem. Vale lembrar que o funkeiro e Lorena Maria assumiram o romance há poucos dias, mas já estavam juntos há algum tempo.

MC Daniel, inclusive, aproveitou o momento para rebater comentários negativos. Isso porque, logo após o anúncio da gravidez, o casal passou a receber algumas críticas.

"Quem decide com quem eu combino ou não, com quem ela combina ou não, somos eu e ela. O importante é que a gente está feliz. Converso muito com ela para que ela não alimente o caos e não dê munição para que as pessoas possam se sentir no direito de julgar nossa vida e nossas escolhas. É um momento mágico, maravilhoso", declarou o artista, por fim.

Lorena Maria exibe barriguinha e faz reflexão

MC Daniel e Lorena Maria anunciaram uma novidade emocionante aos fãs nesta segunda-feira (19): os dois serão pais em breve! Pouco depois do anúncio, a influenciadora exibiu a barriga, que já evidencia a gravidez, e compartilhou uma reflexão emocionante presente na música So I Will (100 Billion X), do grupo de louvor Hillsong, para se expressar sobre a nova fase.

"Deus da criação/ Lá no princípio/ Antes do início do tempo/ Sem nenhum ponto de referência/ Tu falaste à escuridão/ E raiou a maravilha da luz/ E ao Teu falar/ Cem bilhões de galáxias nasceram/ No soprar do seu respirar, os planetas se formaram/ Se as estrelas foram feitas pra te adorar, eu também irei Eu posso ver Teu coração em tudo que criaste Cada estrela que brilha, um sinal de fogo da graça/ Se a criação canta Teus louvores, eu também cantarei", começou a influenciadora.

No vídeo, Lorena aparece à beira do mar enquanto exibe a barriga já marcada pela gravidez. Para mostrar aos seguidores a evolução, Lorena usou um vestido coladinho ao corpo com estampa de "animal print"; confira mais detalhes!