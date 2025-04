BBB 25: João Gabriel lamenta escolha de brother: 'Cabeça de baixo'

Não gostaram! Os irmãos gêmeos João Gabriel e João Pedro questionaram a atitude de um brother aliado logo após a prova do líder no BBB 25

A nova liderança de Maike no BBB 25 virou assunto entre os brothers na madrugada de segunda-feira, 7. Reunidos na área externa da casa mais vigiada do país, os irmãos gêmeos João Pedro eJoão Gabriel refletiram sobre o amigo ter colocado somente um deles no VIP.

Desta vez, Maike, que tinha direito a somente duas pulseiras, escolheu João Pedro e Renata para ter acesso ao Apê do Líder e as demais regalias do 'reinado'. A escolha do brother, no entanto, não agradou muito o salva-vidas deixado de fora.

"Maike pensando com a cabeça de baixo... Duas semanas que nós estamos na Xepa. Nós somos um grupo…", lamentou João Gabriel. Vale lembrar que Maike e Renata deram o primeiro beijo na última festa do reality show, realizada na madrugada de sábado, 5.

Momentos depois, os irmãos gêmeos conversaram com o líder a respeito da situação. "O que cê pensou?", questionou João Pedro. "Pensei em você que estava no paredão comigo e na Renata. Mas vacilei, mano, foi mal...", disse Maiike.

"Pensando com a cabeça de baixo, fi... Eu fiquei só pra entender. Você mesmo pregou esses dias pra trás. Tem duas semanas que tô na Xepa. Eu tô no paredão e nem quero ficar quebrando a cabeça com isso", disparou João Gabriel. "Vacilei contigo", lamentou Maike, por fim.

João Pedro detona postura de sister na casa

O brother João Pedro, escolhido por Maike para o VIP da semana, não escondeu o incômodo ao observar a cozinha do BBB 25. Durante a madrugada desta segunda-feira, 7, o salva-vidas criticou a postura dos demais colegas de confinamento em relação à organização da casa.

Em conversa com o irmão gêmeo João Gabriel, ele apontou a louça deixada na pia pelos vips anteriores - Vitória Strada, Diego Hypolito e Daniele Hypolito. "Como eles são desorganizados, meu Deus do céu", comentou João Pedro.

"Eles não lavam a louça não. Vitória é uma que nunca lavou a louça aqui", completou o brother. "Lavou uma vez que o Vinicius puxou ela, não lava de jeito nenhum", criticou João Gabriel. "Só a Dani [Daniele Hypolito], tadinha", acrescentou João Pedro.

