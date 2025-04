Drica Moraes encanta ao dividir foto rara do filho: 'Que lindeza'

No ar em 'Volta por Cima', a atriz Drica Moraes compartilhou uma foto inédita de seu filho, Mateus, ao lado da avó materna; confira

A atriz Drica Moraes encantou os seguidores no último fim de semana ao compartilhar uma foto rara do filho, Mateus, de 16 anos. Em suas redes sociais, a artista, que está no ar em 'Volta por Cima', da TV Globo, publicou o registro do herdeiro ao lado da avó materna, Clarissa Gaspar.

O clique em família foi compartilhado por Drica em celebração ao Dia do Filho, comemorado em 5 de abril. Em uma das imagens divididas pela famosa, Mateus aparece abraçado com a avó. Já na segunda foto, o menino surge com a mãe, ainda pequeno, recebendo um beijo carinhoso na bochecha.

"E hoje é dia do filho! Esse é o meu! E eu sou dela!", escreveu Drica Moraes na legenda. A publicação rapidamente ganhou diversas curtidas e comentários dos internautas, que fizeram questão de deixar mensagens carinhosas à família da atriz.

"Que rapagão que ele está! Lindo, lindo", declarou uma admiradora. "Muito amor. Lindos", disse outra. "Eita que menino lindo de viver! Parabéns!", falou uma terceira. "Meu Deus, que lindeza!", escreveu mais uma.

Vale lembrar que Mateus chegou na vida de Drica Moraes em 2009, quando foi adotado pela atriz. No início de 2010, a atriz iniciou uma relação com o médico homeopata Fernando Pitanga, que se tornou pai adotivo de seu filho.

Confira a publicação de Drica Moraes:

Drica Moraes compara personagens de novelas

A atriz Drica Moraes (55), estrela de Volta Por Cima, da TV Globo, fala sobre o sucesso de sua personagem na trama criada e escrita por Claudia Souto. Ela dá vida à socialite Joyce – que teve um amor na juventude, mas foi proibida pelos pais de se relacionar com o rapaz porque ele era pobre.

Durante a abertura das gravações da novela, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com a presença da CARAS Brasil, a artista ressalta o quanto a irmã do meio dos falidos Góis de Macedo é leve e divertida e ainda faz uma comparação à icônica Olívia, de Alma Gêmea; confira mais detalhes!

