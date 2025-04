Jojo Todynho revela quantos quilos eliminou após mudança de hábitos

Jojo Todynho, que realizou uma cirurgia bariátrica em 2023, incluiu em sua rotina exercícios físicos pesados e dieta restrita

Jojo Todynho está cada dia mais focada em sua rotina fitness! A influenciadora digital tem se dedicado bastante à sua saúde física desde que realizou uma cirurgia bariátrica, em agosto de 2023.

Após o procedimento, Jojo aderiu a novos hábitos e incluiu exercícios físicos puxados e dietas restritas em seu dia a dia. A famosa, inclusive, sempre compartilha seus momentos com o público que a acompanha para incentivá-los a se cuidar também.

No último fim de semana, a campeã de A Fazenda 12, da Record TV, esteve no evento Arnold Sports Festival South America, realizado em São Paulo, e falou um pouco sobre as mudanças em sua vida desde que passou a priorizar sua saúde e quantos quilos já eliminou até o momento.

"Em 2019, começou minha luta contra a obesidade. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente do que fui. São 86 kg a menos . Não é para qualquer um. Não é só bariátrica, não é só plástica. É disciplina e força de querer mudar, incentivar as pessoas a terem um futuro melhor", declarou ela.

Em seguida, Jojo Todynho revelou que deseja competir no fisiculturismo futuramente: "Quando a gente não tem noção de futuro, a gente não aguenta o processo. É a saúde, a mente também. Mudei e vou mudar mais, porque ano que vem estarei aqui [competindo]", disse.

E completou: "Estou preparada para tudo. Gosto que as pessoas me subestimem, porque eu vou lá e mostro o contrário. Guardem bem esse corpo, porque ano que vem ele estará melhor".

