Médica alerta complicações da doença de Diego Hypolito: 'Colocar a vida em risco'

Em entrevista à CARAS Brasil, a pneumologista Maria Cecília Maiorano explica como funciona o tratamento da asma, doença que atinge Diego Hypolito

Participante do BBB 25, Diego Hypolito (38) falou recentemente sobre seu diagnóstico de asma. O atleta teve um mal-estar durante a Prova do Líder da última semana e foi rapidamente atendido —atitude essencial para evitar riscos e complicações da doença.

Em entrevista à CARAS Brasil, a pneumologista Maria Cecília Maiorano explica que, em casos de crise de asma, é necessário tratar rapidamente, uma vez que o quadro pode piorar de maneira rápida. Diego Hypolito, por exemplo, procurou atendimento no confessionário assim que começou a ter dificuldade para respirar .

"A falta de ar pode se tornar tão intensa a ponto de colocar a vida em risco, por isso é importante reconhecer os sintomas e agir rápido. Sem tratamento adequado, o risco de internação e até de complicações mais graves aumenta."

Leia também: Médica explica doença sem cura de Diego Hypolito, do BBB 25: 'Dificuldade de respirar'

Maiorano diz que a asma possui um tratamento com duas partes principais. "A primeira é o controle diário, com medicamentos que tratam a doença evitam crises e fazem com que a condição não se agrave ao longo dos anos. A base do tratamento é com as famosas 'bombinhas' contendo corticóides inalatórios, usadas regularmente, mesmo quando a pessoa está bem."

A especialista explica que a segunda parte é voltada para o tratamento das crises, usando uma medicação de alívio também com uma bombinha, que contém broncodilatador de rápida ação, que abre os brônquios e alivia a falta de ar do paciente.

"Em crises mais graves, pode ser necessário oxigênio, ventilação artificial e medicações na veia. Evitar exposição à fatores que pioram os sintomas e tratar doenças associadas à asma, como rinite, sinusite, refluxo e obesidade é fundamental", completa ela.

"Atividade física também auxilia no controle da doença, exceto em situações de crise. O ideal é que todo asmático tenha um plano de ação, orientado por seu médico, ou seja, saiba o que fazer se os sintomas aparecerem e esteja sempre com a medicação de resgate por perto pois as crises podem acontecer a qualquer momento."

Leia mais em: Mãe de Daniele e Diego Hypolito, Dona Geni desabafa sobre exclusão da filha no BBB 25: 'Doloroso'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE DIEGO HYPOLITO EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: