Lucas Souza e Jaquelline trocam farpas na internet. Saiba o que foi dito!

Entenda o climão entre Lucas Souza e Jaquelline Grohalski, que terminou com troca de farpas nas redes sociais

Os ex-namorados Lucas Souza e Jaquelline Grohalski trocaram farpas nas redes sociais na noite de quinta-feira, 22. Os dois se estranharam após uma declaração do rapaz e o climão ficou tenso. Entenda o que aconteceu:

Tudo começou quando Lucas fez um post no X, antigo Twitter, dizendo como seria uma suposta participação dele no reality show De Férias com o Ex. “O De Férias com o Ex me chamou para participar do programa, eu só fiquei imaginando o povo saindo do mar. Imagina o quebra pau”, disse ele.

Então, Jaquelline entendeu a mensagem dele como indireta e escreveu: “Eu não sei se dou risada ou se tenho pena, só pode estar sem conteúdo mesmo”. Com isso, o rapaz deletou o post e falou da ex. "Vamos lá! Dois meses atrás falou que iria comigo para o Power Couple, e nem por isso eu disse que estava sem assunto. Hoje falei sobre o De Férias e em nenhum momento citei o nome, apenas falei de maneira genérica, para brincar apenas. Até exclui o post para não gerar desconforto", afirmou.

Com isso, ela rebateu: "Falei, mesmo, Lucas, que iria com você pra um reality dois meses atrás, só que depois que soube o que você falava pra sua assessora e outras pessoas sobre mim e minha família, peguei ranço. Você, sim, foi falso comigo. Eu só dei o melhor de mim pra você. Agora tira meu nome da sua boca. Não estou a fim de expor o que realmente você é".

E Jaquelline ainda continuou: "Quando quiser manda recado, fala meu nome, tá? Não tenho medo de macho que se faz. Não me estressa que estou no vinho. Não tenho medo de você nem de ninguém. Vim do nada e sempre fui grata a tudo. Você escreve e apaga porque não sustenta suas coisas. Sabe que vai vincular, por isso posta. Estou na minha, vivendo minha vida, já fiz demais por você n'A Fazenda e fora. Então, por favor, me esquece. Fica cercando os lugares e pessoas que já trabalharam comigo pra quê? Sendo vivia falando mal até das pessoas da igreja. Vai viver sua vida e para de usar as pessoas e Deus. E partir de hoje, morreu o assunto. Quer like, trabalhe. Estou nem aí mais. Quando for falar de mim, sustente".

Jaquelline Grohalski sobre separação de Lucas Souza

A campeã do programa A Fazenda 15, Jaquelline Grohalski e o ex-militar Lucas Souza anunciaram o fim de sua relação. Os dois se conheceram durante participação no reality rural. Em entrevista à CARAS Brasil, ela deu mais detalhes sobre sua separação: "Nenhum término é legal". Saiba tudo o que ela disse!