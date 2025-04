Grávida, Micheli Machado vive fase de aprendizado e alegria: 'Grata por essa nova aventura'

Em entrevista à Revista CARAS, Micheli Machado, eleita de Robson Nunes, fala como a gestação não planejada da segunda filha a fez rever conceitos e experiências

Animação, ansiedade e alegria são palavras de ordem diante do novo momento que vive Micheli Machado (43). Após 13 anos do nascimento da primeira filha, Morena, a atriz descobriu que está esperando a segunda herdeira com o amado, o ator Robson Nunes (42). A gravidez, no entanto, não foi planejada. Muito pelo contrário, a atriz soube da gestação durante uma consulta ginecológica, quando estava pronta para colocar um DIU.

“No momento, fiquei assustada e cheia de incertezas, mas, depois do choque, a alegria tomou conta. Estou superanimada para embarcar nessa nova aventura e viver essa experiência novamente, depois de 13 anos”, afirma ela.

Apesar da felicidade com a nova gravidez, Micheli não esconde que vive um misto de sentimentos todos os dias. “Mas como diz o ditado: ‘Está com medo? Vai com medo mesmo’”, brinca ela, em papo exclusivo com CARAS.

– Uma gravidez não planejada costuma ser um susto e um processo de aceitação. Com você tem sido assim?

– Sim, uma gravidez não planejada sempre traz um susto inicial. Foi um impacto reviver tudo isso depois de tanto tempo. Eu precisei processar essa novidade. Mas, à medida que o tempo foi passando, a felicidade tomou conta. São muitas questões, mas sigo em frente, confiante de que, com amor e apoio, tudo encontrará seu caminho.

– Estar grávida pela segunda vez é diferente? Como tem sido esta gestação para você?

– Cada gestação é uma experiência única. Depois de tantos anos, estou reaprendendo a viver tudo isso

novamente, redescobrindo cada fase da maternidade. Até os gostos mudaram. Nesta gestação, todos os dias sinto necessidade de comer doces, como se fosse tão essencial quanto beber água. É uma sensação muito louca! Tem sido uma jornada especial, cheia de surpresas e até mesmo de novos

aprendizados. Eu estou aproveitando muito.

– Como você contou para o Robson que estava grávida? Qual foi a reação dele?

– Contei no mesmo dia, porque ele sabia que eu iria colocar o DIU. Ele ficou sem entender, achando que algo tinha acontecido. Foi então que expliquei: ‘não pude colocar porque estou grávida’. Naquele momento, estava triste porque ele tinha prometido fazer vasectomia. Mas, depois, tudo virou animação e alegria. Para o homem não muda muita coisa, a mudança acaba sendo mais impactante para a mulher, muitos planos acabam se transformando.

– Como a Morena recebeu essa novidade?

– A primeira reação dela foi: ‘como assim?’ e fez um monte de perguntas. Ela se transformou na irmã mais amorosa e atenciosa que eu poderia imaginar. Vai ser a melhor irmã do mundo!

Leia também:Micheli Machado revela que emprestou sensualidade de personagem após Todas as Flores

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: