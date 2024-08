A vidente Chaline Grazik, que previu a morte de um comunicador no Chega Mais do SBT, se manifestou após a confirmação da morte de Silvio Santos

A vidente Chaline Grazik, que previu a morte de um importante comunicador durante sua participação no programa Chega Mais, do SBT, na segunda-feira, 12, se manifestou em suas redes sociais após a confirmação do falecimento de Silvio Santos.

"Deus queria preparar o Brasil apenas isso! Silvio foi um ícone da televisão brasileira! Nos alegrou por muitos anos e fez parte da vida de muitos brasileiros, assim como eu. É difícil explicar o mundo espiritual, a vidência e os dons. Enfim, que Deus conforte o coração da família e de todos os brasileiros. Que Deus receba esse anjo com amor e luz", escreveu ela.

Vidente previu a morte de Silvio Santos

Conhecida como a ‘vidente dos famosos’, Chaline participou do programa Chega Mais com Regina Volpato. Ao ser questionada sobre suas previsões para o futuro, a sensitiva contou que, embora não gostasse de fazer anúncios relacionados à morte, sentia a necessidade de revelar que estava vendo a partida de um ícone.

“[A espiritualidade] me mostra a morte de um homem, nesses próximos dias. Uma pessoa que gosta de se comunicar, que foi um ícone, que vai trazer sofrimento para o Brasil. Eu vejo as pessoas falando de nostalgia, de lembranças. Isso é como se o ciclo dele tivesse encerrado aqui, e as coisas tendem a não ficar boas", disse.

Na sequência, a vidente fez um alerta sobre a partida, sem citar nomes: "Não gosto de falar de desencarne, mas infelizmente mostra a morte desse homem mais velho", ela completou. Na ocasião, Regina Volpato ficou visivelmente desconfortável com a previsão, já que o dono da emissora estava internado.

Silvio Santos faleceu no sábado, dia 17, após 17 dias internado em um hospital de São Paulo. Aos 93 anos, ele morreu devido a uma broncopneumonia causada por uma infecção de H1N1. Seu corpo foi transferido diretamente da unidade médica para o cemitério, onde passou por rituais judaicos antes de ser sepultado na manhã deste domingo, dia 18, em uma cerimônia reservada.