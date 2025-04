Médico explica tratamento da doença de Renata Capucci: 'Repor a dopamina'

Em entrevista à CARAS Brasil, o neurologista Saulo Nader aponta possíveis tratamentos para o Parkinson, doença que atinge a jornalista Renata Capucci

Na última semana, Renata Capucci (51) promoveu uma live em seu perfil do Instagram para falar sobre como convive com a doença de Parkinson. O quadro, que a jornalista descobriu em 2018, possui algumas formas de tratamento.

Em entrevista à CARAS Brasil, o neurologista Saulo Nader explica que o tratamento da doença que Renata Capucci convive pode ser medicamentoso ou, em casos específicos, cirúrgico, além de práticas para tratar a longo prazo. "Consiste em remédios que irão repor a dopamina do cérebro ou potencializar a dopamina que ainda produzida."

"Para casos selecionados, existe a possibilidade de uma cirurgia onde se introduz um eletrodo no cérebro para estimular a produção da dopamina, se chama DBS (Deep Brain Stimulation)", acrescenta o médico, que aponta outra forma de tratamento que chegou recentemente ao Brasil.

Leia também: Médico alerta possíveis complicações do diagnóstico de Renata Capucci: 'Gravidade dos sintomas'

"Há o HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound) que é capaz de reduzir sintomas em casos selecionados, através de um aparelho que usa ondas ultrassônicas de alta frequência por um capacete emissor de ultrassom especial."

"O processo permite que as ondas ultrassônicas sejam direcionadas com precisão para áreas específicas no cérebro, criando uma lesão no local exato responsável pelo tremor, podendo proporcionar melhora. Além disso, fisioterapia e fonoterapia são essenciais para o tratamento a longo prazo da doença de Parkinson."

Renata Capucci recebeu o diagnóstico de Parkinson há sete anos, ano em que participava do programa Popstar (Globo). Em sua live, transmitida na última quarta-feira, 2, ela contou com a presença de uma médica neurologista e recordou o impacto de quando descobriu a doença.

Ao longo da conversa, ela relatou que o quadro é uma montanha-russa, e desabafou sobre o desafio de lidar com a forma com que algumas pessoas a veem após o diagnóstico. Em 11 de abril é marcado o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. Criada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1998, a data busca educar, colaborar, melhorar e avançar acerca da doença.

Leia mais em: Renata Capucci rasga elogios a Eliana em primeira entrevista na Globo

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE RENATA CAPUCCI EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: