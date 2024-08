Preta Gil revela que vai retomar tratamento contra o câncer

A cantora Preta Gil contou nas redes sociais que após realizar novos exames foi constatado a necessidade de retomar seu tratamento oncológico

A cantora Preta Gil usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 22, para fazer um comunicado aos seus seguidores. Ela explicou que após ser internada para realizar alguns exames de rotina, foi constatado a necessidade de retomar seu tratamento oncológico.

"Essa semana me internei no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e foi constatado a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico. Estou bem e sendo acompanhada pelas equipes do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Cunha Capareli e Dr. Frederico José Ribeiro Teixeira Junior", explicou a artista.

Em seguida, Preta pediu o apoio dos fãs. "Conto com a boa energia, orações e vibrações de todos para seguir confiante. Já, já estou de volta. Um beijo, Preta Gil", completou ela, que foi diagnosticada com um tumor no intestino em janeiro de 2023.

Na legenda, a cantora se mostrou confiante para mais uma batalha. "Sigo confiante para vencer mais essa batalha! Um beijo com amor", escreveu. Nos comentários, os amigos deixaram mensagens positivas.

"Já deu certo. Te amo", disse Enzo Celulari. "Todo amor do mundo, Pretinha. Já deu certo", falou a atriz Camila Queiroz. "Muita força, minha linda", comentou a apresentadora Ana Maria Braga. "Sempre com você, meu amor... vamos pra luta juntas!!", afirmou a atriz Carolina Dieckmann. "Te amamos, já deu tudo certo", declarou a apresentadora Angélica.

Confira:

Preta Gil presta bela homenagem no aniversário da mãe

A cantora Preta Gil, que completou 50 anos no último dia 8, usou as redes sociais para comemorar o aniversário de uma pessoa muito importante na sua vida: sua mãe. Dona Sandra Gadelha completou mais um ano de vida nesta última quinta-feira, 15, e ganhou uma linda homenagem da filha.

"Hoje o dia todinho é dela, de quem tenho a honra de ser minha Mãe @drao.gadelha. Pra quem não sabe, essa é a história de Drão, música que meu pai @gilbertogil fez pra ela. Você me inspira e me emociona todos os dias, minha Rainha. Só sinto gratidão em meu peito pela sua vida e em poder celebrar sua existência. Saúde, prosperidade e muito mais momentos juntas é o que sua filha Preta te deseja imensamente. Que Deus, Nossa Senhora e todos os Orixás te guiem e iluminem. Feliz aniversário, amo você!!!", escreveu. Confira!