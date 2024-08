Saiba qual foi diagnóstico de Tite, que está internado no RJ

O técnico de futebol Tite foi internado em um hospital no Rio de Janeiro logo depois de desembarcar no Brasil após uma partida da Libertadores

O técnico de futebol Tite foi internado em um hospital no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira, 23. De acordo com o site Globo Esporte, ele foi levado ao hospital logo depois de desembarcar na cidade depois de ter acompanhado o time Flamengo em uma partida da Libertadores em La Paz.

Os médicos do clube informaram que Tite foi diagnosticado com fibrilação atrial. Ele teve “elevações de frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude. Isso porque a cidade de La Paz fica a 3.600 metros acima do nível do mar.

O técnico está lúcido e seu quadro é considerado estável. Ele deverá ficar internado enquanto faz o tratamento com medicamentos, já que os médicos já descartaram a necessidade de cirurgia no momento.

Leia a nota oficial do Flamengo sobre Tite:

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após a partida de ontem, em La Paz, o técnico Tite passou mal e necessitou de atendimento do Departamento Médico rubro-negro. Foram detectadas elevações da frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude. O treinador foi prontamente medicado e assistido pelos médicos e staff durante o retorno ao Rio de Janeiro. Após o desembarque, Tite foi encaminhado diretamente ao Hospital Copa Star para a realização de exames, que confirmaram a Fibrilação Atrial. O laudo não apontou a necessidade de intervenção cirúrgica até o momento. O treinador está lúcido, estável, mas permanecerá internado para a reversão do quadro através de medicamentos. Desejamos uma rápida recuperação ao nosso comandante".

Tite pediu desculpas no início do ano

Em março, o técnico Tite se retratou sobre a declaração que fez envolvendo o ex-jogador de futebol Daniel Alves, condenado pela Justiça Espanhola no caso de estupro envolvendo uma mulher de 24 anos em Barcelona. O ex-lateral foi condenado há quatro anos e meio de prisão.

"Me desculpe a resposta que dei no caso Daniel Alves. Perdão. Alguns itens: o erro, o crime foi julgado pela Justiça e foi condenado. A comparação que fiz do caso foi inoportuna, sem sentido, indevida. A etapa profissional que tivemos juntos foi de muita correção e respeito. E reafirmo que acredito na educação com a orientação, punição, como fui modelado", disse ele durante a coletiva de imprensa após o Flamengo ser campeão da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.