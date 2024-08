Lívia Andrade revela detalhes do último encontro com Silvio Santos e confessa não ter reconhecido o apresentador após mudanças na aparência

No último domingo, 18, Lívia Andrade participou de uma homenagem especial a Silvio Santos no 'Domingão com Huck', da Globo. Durante a sua presença no programa, a apresentadora compartilhou detalhes sobre seu último encontro com o ícone da televisão brasileira e revelou que não o reconheceu devido às mudanças em sua aparência.

Enquanto conversava com Luciano Huck e outros convidados, Lívia, que era figurinha carimbada no programa do apresentador antes de se transferir para a Globo, não hesitou em revelar detalhes sobre seus últimos momentos com ‘Sisi’, como chamava Silvio. Ela contou que o encontrou em um salão de beleza um ano depois de deixar a emissora do eterno homem do baú.

“Não dava para se despedir, mas um ano e meio depois a gente se encontrou. Eu estava com cabelo todo para cima cheio de tinta e uma pessoa veio e falou assim ‘tem uma pessoa que quer te ver, surpresa, desce rápido’. Eu toda descabelada desci correndo de máscara e vira a cadeira, quem era? Era Sisi”, Lívia relatou o momento emocionante.

“Quando encontrei o Sisi, quase não o reconheci. Ele estava com o cabelo branco, igual uma manga chupada. E detalhe, a hora que ele tirou a máscara, ele estava sem a dentadura. Eu estava de máscara, não sabia se chorava ou se ria”, a apresentadora divertiu o público ao compartilhar detalhes do momento inusitado.

Na sequência, Lívia contou que o comunicador a achou diferente e ela retribuiu: “Ele sempre era muito vaidoso, nunca tinha o visto assim. Eu disse: ‘Você também está horrível!’ Eu falei: ‘Cadê seus dentes?’. E ele falou: ‘Deixei em casa’”, ela brincou e revelou que o apresentador ‘mandou buscar’ sua dentadura e eles continuaram conversando.

Livia Andrade relembra de quando encontrou Silvio Santos após sair do SBT. Ele estava sem dentadura #Domingãopic.twitter.com/tN5nIQgunf — Gabriel Menezes (@briel_menezes) August 18, 2024

Vale lembrar que meses antes da morte de Silvio, Lívia foi questionada sobre seu contato com o dono de sua antiga emissora. Com sinceridade, a atriz lamentou o distanciamento do antigo chefe, e revelou que isso ocorreu de maneira generalizada desde que ele decidiu se afastar das telinhas:"Acho que quase ninguém mais tem esse contato com o Silvio, quem me dera", disse a artista ao Portal Terra.

Lívia Andrade entrega verdadeiro motivo para ter saído do SBT:

A apresentadora Lívia Andrade esteve nas homenagens para Silvio Santos (1930-2024) no programa Domingão com Huck, da Globo, neste domingo, 18. Entre as lembranças, ela contou o verdadeiro motivo para ter saído do SBT há alguns anos. Ao vivo, ela disse que saiu da emissora porque não estava mais gravando com Silvio durante a pandemia de Covid-19.