Ex-estrela da Casa revela que foi parar no hospital após ser dopada por homem: 'Livramento'

A cantora Nicole Louise, que participou da primeira temporada do Estrela da Casa,na Globo, revelou que passou por momentos de tensão em Orlando, nos Estados Unidos, ao cair em um suposto golpe. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, a artista relatou que foi dopada por um homem, que fingiu ter um estúdio de música em sua casa.

"Eu estava indo fazer uma gravação com um senhor americano que tinha um estúdio e dizia ser musicista. Olhei o site dele [antes] e fui conferir se estava tudo certo. Falei: 'Ah, manda foto do seu estúdio'. Ai, que ingênua. Às vezes, a gente precisa passar por essa situação para aprender. Não é possível", iniciou ela em seu relato.

Rapidamente, ela percebeu que algo estranho estava acontecendo. "Cheguei na casa do senhor, ele estava desleixado na forma de se vestir. A casa era toda diferente, algumas esculturas um pouco macabras, com chifres, esculturas meio satânicas, quadros bizarros para todo canto, tinha um bongue enorme na sala dele e muitos instrumentos. Tudo escuro, sem luz nenhuma", detalhou.

Em seguida, contou: "Comecei a tocar, conversei um pouco ali com ele e ele me ofereceu água. Aceitei a água que ele me ofereceu. Sabe o que aconteceu? Ele colocou água no copo para mim e outro para ele. Fiquei de olho se ele ia beber água ou não. Mas era como se meu corpo falasse assim: 'Está tudo bem'. E lá no fundinho: 'Não toma, não toma'."

Apesar da situação, ela ingeriu a bebida. "De repente, meu corpo começou a esquentar. Tudo começa a esquentar. Eu começo a ficar down [para baixo], meio mole. Falei para ele que precisava ir ao banheiro. No que ele foi indo [me mostrar onde ficava], peguei minha bolsa, meu sapato, meu ukulele e deixei meu celular lá na casa dele. Saí correndo, gente, minha adrenalina foi aqui em cima. Eu sai correndo. Corri, corri, corri e pedi ajuda para um ônibus, era tudo deserto", contou.

No ônibus, uma mulher a ajudou a acionar a polícia e uma ambulância. "Eles foram lá, pegaram meu celular de volta, voltaram e disseram que conversaram com ele, que estava tudo bem, que não tinha nada e que ele me deu só sparkling [espumante]. Mas eu pedi água", recordou. "Não vou ficar me culpando por ter passado por uma situação dessas, porque eu não vi maldade. Tenho uma dificuldade imensa de ver maldade", acrescentou a artista.

A ex-Estrela da Casa também compartilhou uma imagem foto mostrando que foi hospitalizada após ingerir a bebida suspeita: "Fui até parar no hospital por conta do que aconteceu. Graças a Deus estou bem e foi um grande livramento. Quero alertar vocês: tomem cuidado com os lugares que visitam e sempre confiem nos seus instintos".

Veja as publicações de Nicole Louise:

Desabafo de Nicole Louise - Foto: Reprodução/Instagram