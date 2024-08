Eliana manda recado para a família de Silvio Santos: 'Profundos'

Em nova homenagem para Silvio Santos, Eliana manda recado para a família Abravanel; apresentadora deixou emissora recentemente

A apresentadora Eliana fez uma nova homenagem para Silvio Santos na rede social. Um dias após a morte dele, horas depois do sepultamento de seu ex-patrão neste domingo, 18, a loira escreveu uma mensagem sobre ele e mandou um recado para a família Abravanel.

Após deixar o SBT nos últimos meses para ir para a Globo, a famosa mostrou toda sua gratidão mais uma vez pelo dono do baú. Relembrando momentos com ele no palco ao longo dos anos, desde o início na emissora, Eliana falou sobre ter conseguido demonstrar seu sentimento por ele.

"O Domingo será sempre alegria por você! Grata por todos os momentos e aprendizados. Que bom ter podido te dizer, frente a frente,o quanto você foi e sempre será importante pra mim. Meus mais profundos sentimentos a família Abravanel e a família SBT. “Vamos sorrir e cantar, do mundo não se leva nada”. É assim que quero me lembrar de você", falou sobre o falecido e mandou a mensagem para a família dele.

Neste sábado, 17, após o anúncio da morte de Silvio Santos pela emissora na rede social, Eliana foi uma das primeiras a prestar homenagem para ele. Nos últimos dias, no Saia Justa, do GNT, Eliana relembrou uma conversa difícil que teve com ele ao quase morrer por conta de um problema na gestação de sua segunda filha, Manuela.

Enterro de Silvio Santos aconteceu para amigos e familiares

Seguindo o pedido de Silvio Santos, a família realizou o enterro do comunicador no cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, neste domingo, 18. Após uma cerimônia judaica, o corpo foi levado na companhia de um rabino para o sepultamento.

O momento do último adeus foi restrito somente para pessoas bem próximas e os fãs puderam fazer homenagens na porta do cemitério. A escolha do último adeus ser feita dessa maneira foi feita pelo próprio dono do baú ainda em vida.

"Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer. Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês. De guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez. E sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros. Com muito carinho e respeito a todos vocês, Família Abravanel", disseram na carta.

A morte de Silvio Santos foi anunciada neste sábado, 17, pela rede social do SBT. A causa do falecimento, segundo um boletim médico do hospital broncopneumonia após infecção por influenza e a partida teria sido neste sábado, 17, às 4h50 da manhã.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos de idade, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). O hospital se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda", divulgaram.