Eliana se pronuncia ao saber da morte de Silvio Santos: 'Amado mestre'

Ao saber da morte de Silvio Santos, Eliana se pronuncia em sua rede social; apresentadora mandou recado há dias ao saber que ele estava internado

A apresentadora Eliana se pronunciou minutos depois do anúncio da morte de Silvio Santos neste sábado, 17. Em sua rede social, a loira, que por mais de 15 anos foi funcionária dele, relembrou uma foto ao lado ex-patrão.

A nova global então resgatou o clique de um momento feliz ao lado dele no SBT e falou sobre querer lembrar alegre. É bom lembrar que, nas últimas semanas, ao entrevistar Maisa para o Fantástico, ela e a jovem mandaram um recado para o dono do baú.

"É assim que quero me lembrar de você. Obrigada por todos os ensinamentos. Descanse em paz, amado mestre", escreveu a famosa,

Nos últimos dias, no Saia Justa, do GNT, Eliana relembrou uma conversa difícil que teve com Silvio Santos ao quase morrer por conta de um problema na gestação de sua segunda filha, Manuela.

"Eu estava grávida da Manuela e passei por um descolamento de placenta. Estava no auge da minha carreira, gravando e, no dia seguinte, tive um sangramento severo. Fui para o hospital, quase à beira da morte… A médica me disse que eu teria que ficar internada ou poderia perder a Manuela. Tive que ligar para o meu patrão, Silvio Santos... Ele me perguntou ‘quando você volta?’ e eu respondi ‘não volto'", relembrou Eliana.

O anúncio da morte de Silvio Santos foi dado pelo SBT no X, antigo Twitter. O apresentador estava internado desde o dia primeiro de agosto. A causa do falecimento ainda não foi revelada.

Eliana e Maisa mandam recado para Silvio Santos na Globo

Novas contratadas da Globo, as exs-apresentadoras do SBT, Eliana e Maisa, sugiram juntinhas em uma entrevista no Fantástico no domingo, 04. Em sua mansão, a loira recebeu a jovem para bater um papo e, depois de conversarem, elas emocionaram ao falarem de Silvio Santos.

Sabendo que o dono do baú está internado para cuidados médicos, as duas mandaram um recado para ele e demonstraram muita gratidão pelo comunicador. Eliana e Maisa então aproveitaram a oportunidade de estarem juntas na televisão para fazer um agradecimento para o ícone da TV brasileira. Veja o que elas disseram aqui.