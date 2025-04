Virginia mostra como foi recepção das filhas ao voltar de mais uma viagem

Após mais uma viagem para São Paulo a trabalho, Virginia mostra como foi recepcionada pelas filhas em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro

A influenciadora Virginia Fonseca encantou ao compartilhar como foi recepcionada pelas filhas, Maria Alice e Maria Flor, ao chegar em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira, 11, a empresária voltou para a propriedade alguns dias depois de gravar seu programa em São Paulo, no SBT.

Cheia de saudade, a esposa do cantor Zé Felipe chegou em casa buzinando e fazendo bastante barulho para chamar a atenção das meninas. Logo na entrada, Maria Flor a esperava e depois de um grande abraço, a apresentadora foi ao encontro de Maria Alice.

"Cheguei sendo recebida do melhor jeito, pelas minhas Marias (Josézinho ta dormindo, ele é pequinininho mamãe", contou sobre ter reencontrado as garotas e não ter surgido com o caçula por ele estar tirando uma soneca.

Durante sua passagem em São Paulo, Virginia Fonseca gravou seu programa no SBT e aproveitou para dar continuidade em seu tratamento contra a doença. Em entrevista para a CARAS, a médica da famosa contou por que ela não poderá comer chocolates pretos durante a Páscoa e até durante a vida.

Confira o reencontro de Virginia com as filhas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Doença de Virginia Fonseca

Para quem acompanha a influenciadora na rede social sabe que ela passou por um período muito difícil de dores após o nascimento do terceiro filho, José Leonardo. Antes dele, Virginia Fonseca já havia tido outras crises de dores intensas, chegando até parar no hospital.

Após muito sofrimento, ela seguiu o conselho de Paula Fernandes e procurou o atendimento especializado em enxaqueca. Desde então, a famosa vem compartilhando seu progresso e vida sem dores. Além de injeções de botox, a esposa de Zé Felipe tem seguido uma dieta, evitando alimentos que façam os incômodos da doença hereditária aparecerem. Chocolate preto, cafeína e outros estimulantes são alguns que ela não pode ingerir.