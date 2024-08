Eliana recorda conversa difícil sobre a carreira com Silvio Santos: 'Não volto'

No programa 'Saia Justa', Eliana abriu o coração e falou sobre um dos momentos mais delicados de sua vida durante trabalho no SBT

A nova temporada do programa 'Saia Justa', do GNT, estreou na noite de quarta-feira, 7, e marcou o início de uma nova fase na carreira de Eliana, recém-contratada do Grupo Globo. Ao lado de Tati Machado, Rita Batista e Bela Gil, a apresentadora abriu o coração e abordou assuntos pessoais e profissionais no palco da atração.

Com o tema 'mudança', elas compartilharam reflexões profundas a respeito da saída da famosa 'zona de conforto'. Ao longo do bate-papo, Eliana recordou um dos momentos mais delicados de sua vida: a gravidez de Manuela, sua filha caçula.

Devido a um descolamento de placenta, a loira precisou se afastar do trabalho por ordem médica até o nascimento da herdeira. De acordo com Eliana, contar a notícia para Silvio Santos, seu patrão à época, não foi uma tarefa fácil.

"Eu estava grávida da Manuela e passei por um descolamento de placenta. Estava no auge da minha carreira, gravando e, no dia seguinte, tive um sangramento severo. Fui para o hospital, quase à beira da morte… A médica me disse que eu teria que ficar internada ou poderia perder a Manuela. Tive que ligar para o meu patrão, Silvio Santos... Ele me perguntou ‘quando você volta?’ e eu respondi ‘não volto'", relembrou Eliana.

"O que eu podia fazer por mim e pela minha filha era ficar cinco meses de cama e fazer tudo de cadeira de rodas. O processo foi cheio de dúvidas e medos, mas o final foi feliz: a Manuela é uma menina linda e feliz. Esse período me ensinou muito e mostrou que eu não podia viver como gostaria", completou a apresentadora.

Em seguida, Eliana refletiu a respeito da decisão que precisou tomar à época, mas ressaltou que o momento era sobre a filha. "Se eu entrasse nesse ciclo de sentimentos, prejudicaria muito a minha criança. Minha ideia era focar na vida intrauterina. Eu já passava por tantos medos e pensava que não era sobre mim, mas sobre ela", declarou.

E completou: "Percebi que precisava de uma mudança; a profissão e a carreira ficariam em segundo plano, e então veio o renascimento da mulher. O que aprendi com isso é que enfrentando os problemas mais graves, a gente realmente aprende".

Eliana faz relato emocionante sobre a gravidez da Manuela e como isso exigiu com que ela mudasse drasticamente. @Eliana#SaiaJustaNoGNTpic.twitter.com/huiuJoigvT — Canal GNT (@canalgnt) August 8, 2024

Eliana avalia mudança do SBT

Com estreia nesta quarta-feira, 7, Eliana assume o comando do sofá da nova temporada do Saia Justa, no GNT. A apresentadora, que saiu do SBT após 15 anos na emissora, ocupa a posição de “âncora” da atração, que ainda conta com Bela Gil, Rita Batista e Tati Machado.

Em entrevista ao Gshow, a artista avaliou a mudança da emissora de Silvio Santos para o novo canal. Ainda durante o bate-papo, Eliana refletiu sobre o novo passo na carreira; confira mais detalhes!