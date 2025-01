Demissão de Rodrigo Bocardi e separação de Fernanda Paes Leme agitam semana

A semana foi bastante movimentada no mundo dos famosos; confira a seguir um resumo dos fatos mais importantes feito pela CARAS Brasil!

Uma semana repleta de notícias da vida dos famosos chamou bastante a atenção dos leitores da CARAS Brasil. Teve de tudo um pouco. Entre os assuntos, estão a demissão do jornalista Rodrigo Bocardi (49) da TV Globo, a separação de Fernanda Paes Leme (41) e Victor Sampaio (32), e a saída de Rafa Kalimann (31) da escola de samba carioca Imperatriz Leopoldinense, em que era musa. E não para por aí. Veja tudo o que bombou nos últimos dias!

PRETA GIL

A cantora Preta Gil (50) usou os stories do Instagram nesta sexta-feira, 31, para compartilhar uma reflexão sobre como tudo na vida é passageiro e que o essencial não é onde ou como estamos, mas quem somos. A artista, que em dezembro do ano passado se submeteu a uma cirurgia de mais de 20 horas para remover tumores, segue internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Na rede social, a filha de Gilberto Gil (82) compartilhou uma reflexão: "Tudo é temporário. O cargo que ocupamos, as relações que cultivamos, a situação que vivemos, os desentendimentos, as decepções, as dores, as alegrias (...) Enfim, tudo passa, tudo sempre passará. A graça da vida é saber aproveitar cada momento, dar a cada coisa a sua real importância. Aprender com os erros e evoluir. Pois o que vale mesmo não é onde ou como estou, mas o que sou".

No último domingo, 26, Preta reapareceu nas redes sociais para atualizar os fãs sobre o seu estado de saúde. Ela revelou que colocou a bolsa de colostomia de forma definitiva e está se recuperando bem, mas o processo é longo e difícil.

Internada, Preta Gil compartilha reflexão: 'É temporário' - Foto: Reprodução/Instagram

GERSON BRENNER

Internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em um hospital de São Paulo, o ator Gerson Brenner (65) teve seu quadro de saúde atualizado na quinta-feira, 30. O artista está realizando tratamento na unidade após diagnóstico de pneumonia.

De acordo com informações do boletim médico obtido pela Quem, Gerson se encontra estável e ainda não possui previsão de alta. "O Sr. Gerson dos Santos Oliveira, conhecido como Gerson Brenner, se encontra internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz Itaim em tratamento com antibioticoterapia para tratar quadro infeccioso pulmonar. No momento, se encontra estável e em acompanhamento com as equipes médicas do hospital, sem previsão de alta", diz o documento.

FILHA DE CESAR CIELO

O nadador e campeão olímpico Cesar Cielo (38) já é pai pela segunda vez! Nesta sexta-feira, 31, ele anunciou o nascimento da filha, Isabella. A bebê é fruto do casamento dele com Kelly Gish Cielo.

A menina veio ao mundo na terça-feira, 28, com 4,6kg e 54cm. O nascimento foi anunciado publicamente quando o pai compartilhou uma foto com a filha e a esposa na maternidade. “Família aumentou! Bem-vinda ao mundo, Isabella”, disse ele. Cesar e Kelly também são pais de Thomas (9).

Cesar Cielo celebra o nascimento da filha, Isabella - Foto: Reprodução/Instagram

SIMONE MENDES

A cantora sertaneja Simone Mendes (40) anunciou, na última quinta-feira, 30, por meio dos stories do Instagram, que se submeteu a uma cirurgia plástica nas coxas. Isso porque a famosa deseja harmonizar algumas partes do corpo após perder 30kg. "Eu tinha uma flacidez terrível", explicou ela, para os seus mais de 30 milhões de seguidores na rede social.

"Não adianta, academia não vai adiantar, o fato de perder peso, fora as estrias que eu adquiri, fizeram que a firmeza da pele não voltasse", prosseguiu, acrescentando que está bem e destacando que os dias de folga serão importantes para que ela consiga se recuperar totalmente.

MAÍRA CARDI

A influenciadora digital e coach Maíra Cardi (41) usou as redes sociais para revelar aos seguidores que tomou uma decisão importante junto com o marido, o empresário Thiago Nigro (34). A famosa, que estava à espera do primeiro filho do casal, acabou perdendo o bebê após sofrer um aborto espontâneo recentemente.

Agora, Maíra contou ao público que a acompanha que deseja engravidar novamente. Ela, inclusive, já é mãe de Lucas (23) e Sophia Cardi (6), frutos de antigas uniões.

Em um vídeo compartilhado no TikTok, a influenciadora contou que ela e Thiago decidiram fazer Fertilização in Vitro (FIV) nos próximos meses. O assunto foi abordado durante uma explicação de Maíra a respeito de seus futuros procedimentos estéticos.

"Quero fazer algumas coisas antes de engravidar. Só posso fazer [os procedimentos] enquanto não estou grávida. No caso, tenho que fazer rápido, porque vou engravidar no máximo em três meses. Decidi fazer a FIV", relatou.

RODRIGO BOCARDI

Na noite da quinta-feira, 30, a TV Globo anunciou a saída de Rodrigo Bocardi, que apresentava o Bom Dia São Paulo. De acordo com o comunicado oficial, o jornalista descumpriu normas éticas do jornalismo e Sabina Simonato (40) assumirá o telejornal a partir de agora. Além disso, a empresa afirmou que não comentará mais sobre o assunto.

"A partir de amanhã, dia 31, a jornalista Sabina Simonato apresentará o Bom Dia São Paulo. Sabina, que estreará à frente do novo telejornal Bom Dia Sábado, ao lado de Marcelo Pereira, neste sábado, dia 01 de fevereiro, vai ancorar o Bom Dia São Paulo interinamente. Rodrigo Bocardi, que apresentava o telejornal paulista, foi desligado por descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo. Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance", disse o texto.

RAFA KALIMANN

A apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann não será mais musa da Imperatriz Leopoldinense no Carnaval 2025. A informação foi compartilhada pela própria agremiação na quarta-feira, 29, por meio de um comunicado nas redes sociais.

"A musa Rafa Kalimann, não seguirá com a Imperatriz Leopoldinense para o carnaval 2025. Desejamos sucesso em seus projetos futuros", escreveu o Instagram oficial da escola. A parceria de Rafa com a Imperatriz iniciou em 2023, quando ela foi anunciada como musa. Já sua estreia na Sapucaí aconteceu em 2024.

Após a notícia ser compartilhada pela escola, Kalimann também se manifestou em seu perfil nas redes, e agradeceu por todos os momentos vividos ao lado dos foliões. “Quero agradecer imensamente à Imperatriz Leopoldinense por todos os momentos especiais que vivi ao lado da escola. Foi uma honra fazer parte dessa história tão rica e emocionante, aprendendo e compartilhando tanto com a comunidade”, escreveu a atriz, nos stories do Instagram.

Rafa Kalimann era musa da escola de samba Imperatriz Leopoldinense - Foto: Reprodução/Instagram

FERNANDA PAES LEME

A atriz Fernanda Paes Leme anunciou o fim de seu relacionamento com Victor Sampaio. Na tarde da última quarta-feira, 29, a apresentadora usou as redes sociais para compartilhar um texto sobre a decisão do casal de não continuar com o relacionamento. Os dois são pais de Pilar, de oito meses.

"Pensei e refleti muito sobre ter esse papo com vocês... Vou tentar não me alongar, mas também não queria ser superficial, então vou direto ao ponto: Eu e o Victor não somos mais um casal. Nossa relação agora é de amigos e pais da Pilar. E essa última, principalmente, é definitiva", iniciou ela.

"Aprendi desde cedo a ter consciência do que eu quero pra mim, mas quando a Pilar nasceu, eu percebi que só o que é bom pra mim não basta, eu preciso do MELHOR pra minha filha, e viver num relacionamento que tinha se transformado numa relação de amizade apenas não era bom nem pra mim e nem pra ela", continuou.

GILBERTO GIL

Gilberto Gil foi o grande homenageado da Noite da Aclamação deste ano. O artista, que esteve no evento de Leo Santana (36) e Lore Improta (31), conversou com a imprensa sobre sua última turnê - batizada como, Tempo Rei - Última Turnê -, e refletiu sobre as comunidades do futuro.

"Vou fazer 83 anos este ano, com 50 e tantos anos de atividade artística e todos os derivados dessa atividade no mundo da política... Então, é natural que essas coisas acabem acontecendo, pois são resultado da acumulação natural, com o passar do tempo", disse Gil, em conversa com a imprensa, da qual a CARAS Brasil fez parte.

"Para mim, é muito bonito ver o que os amigos, colegas modernos e novos colegas fazem, se baseando nesse campo de referências para dizer: 'Olha, estamos todos aqui, as comunidades do passado e do presente, trabalhando pelas comunidades do futuro'", continuou.

Gilberto Gil no evento beneficente Noite da Aclamação, em Salvador - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

