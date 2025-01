Gerson Brenner, internado na UTI, tem quadro de saúde atualizado em boletim

O ator Gerson Brenner, de 65 anos, está internado em um hospital de São Paulo e não possui previsão de alta

O ator Gerson Brenner, internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em um hospital de São Paulo, teve seu quadro de saúde atualizado na quinta-feira, 30. O artista, de 65 anos atualmente, está realizando tratamento na unidade após diagnóstico de pneumonia.

De acordo com informações do boletim médico obtido pelo site 'Quem', Gerson se encontra estável e ainda não possui previsão de alta. "O Sr. Gerson dos Santos Oliveira, conhecido como Gerson Brenner, se encontra internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz Itaim em tratamento com antibioticoterapia para tratar quadro infeccioso pulmonar. No momento, se encontra estável e em acompanhamento com as equipes médicas do hospital, sem previsão de alta", diz o documento.

Ex-galã de novelas da Globo, Gerson Brenner estava no auge de sua carreira quando sofreu um atentado criminoso, que deixou sequelas irreversíveis. Desde então, o ator vive afastado da carreira artística sob os cuidados de familiares.

O caso aconteceu em agosto de 1998, quando o veterano viajava de São Paulo ao Rio de Janeiro para gravar o último capítulo da novela 'Corpo Dourado'. Na ocasião, Brenner foi vítima de um assalto e levou um tiro na cabeça.

O artista foi encontrado caído ao lado do carro pela Polícia Rodoviária Estadual e levado primeiramente para a Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, em São Paulo. Gerson Brenner perdeu massa encefálica e depois foi encaminhado ao Hospital Albert Einstein, na capital paulista, onde ficou em coma por 16 dias na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Esposa de Gerson Brenner avalia decisão de se casar após tragédia

Gerson Brenner estava no auge de sua carreira quando sofreu um atentado criminoso, que deixou sequelas irreversíveis. Durante sua reabilitação, o ex-galã de novelas da Globo conheceu a psicóloga Marta Mendonça. Desde então, ela deixou a carreira para trás e não se arrepende da escolha de se dedicar integralmente aos cuidados com o marido.

Em conversa com o Jornal Extra, Marta abriu o coração sobre a decisão de casar com o artista depois da tragédia que transformou sua vida para sempre; confira detalhes!

