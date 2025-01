Imperatriz Leopoldinense anuncia saída de Rafa Kalimann do posto de musa

Rafa Kalimann não será mais musa da Imperatriz Leopoldinense no Carnaval 2025, anunciou a escola em um comunicado publicado nas redes sociais

A apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann não será mais musa da Imperatriz Leopoldinense no Carnaval 2025. A informação foi compartilhada pela própria agremiação nesta quarta-feira, 29, por meio de um comunicado nas redes sociais.

"A musa Rafa Kalimann, não seguirá com a Imperatriz Leopoldinense para o carnaval 2025. Desejamos sucesso em seus projetos futuros", escreveu o Instagram oficial da escola. A parceria de Rafa com a Imperatriz iniciou em 2023, quando ela foi anunciada como musa. Já sua estreia na Sapucaí aconteceu em 2024.

Após a notícia ser compartilhada pela escola Rafa Kalimann também se manifestou em seu perfil nas redes sociais e agradeceu por todos os momentos vividos ao lado dos foliões. “Quero agradecer imensamente à Imperatriz Leopoldinense por todos os momentos especiais que vivi ao lado da escola. Foi uma honra fazer parte dessa história tão rica e emocionante, aprendendo e compartilhando tanto com a comunidade”, escreveu a atriz nos stories do Instagram.

A artista desejou sucesso à escola. "Levo comigo memórias incríveis e um carinho enorme pela Imperatriz e por tudo o que ela representa no Carnaval. Desejo todo o sucesso do mundo à escola e que ela continue brilhando e encantando a todos com sua força e tradição. Com muita gratidão e amor, Rafa”, encerrou.

Storie de Rafa Kalimann no Instagram

Carta aberta

No início do mês, Rafa Kalimann fez uma reflexão sobre os aprendizados que teve em sua vida nos últimos tempos. Ela falou sobre a alegria de viver momentos marcantes e destacou a importância de ser grata na vida. O texto dela no estilo de carta aberta foi ilustrado por um vídeo de momentos da vida de Rafa, incluindo vários momentos dela com o namorado, o cantor Nattanzinho. Leia aqui!

