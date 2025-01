Rodrigo Bocardi é demitido da Globo. Leia comunicado oficial!

A Rede Globo anunciou que o jornalista Rodrigo Bocardi foi desligado após descumprir normas éticas da empresa. Sabina Simonato assume o Bom Dia São Paulo

Na noite desta quinta-feira, 30, a Rede Globo anunciou a saída de Rodrigo Bocardi, que apresentava o Bom Dia São Paulo.

De acordo com o comunicado oficial, o jornalista descumpriu normas éticas do jornalismo e Sabina Simonato assumirá o telejornal a partir de agora. Além disso, a empresa afirmou que não comentará mais sobre o assunto.

"A partir de amanhã, dia 31, a jornalista Sabina Simonato apresentará o Bom Dia São Paulo. Sabina, que estreará à frente do novo telejornal Bom Dia Sábado, ao lado de Marcelo Pereira, neste sábado, dia 01 de fevereiro, vai ancorar o Bom Dia São Paulo interinamente. Rodrigo Bocardi, que apresentava o telejornal paulista, foi desligado por descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo. Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance", disse o texto.

Momentos inusitados

Recentemente, Rodrigo Bocardi viralizou novamente nas redes sociais ao chamar a atenção de uma colega de trabalho ao vivo no programa Bom Dia São Paulo, da Globo. No entanto, essa não é a primeira vez que o âncora protagoniza uma cena inusitada. Ao longo de sua carreira, ele acumula episódios marcantes e até memes; vamos relembrar a seguir.

Bocardi recebeu caixão de presente:

No último Halloween, Rodrigo Bocardi ficou surpreso ao receber um presente inusitado de uma telespectadora durante o jornal. Enquanto conversava com o repórter Romulo D'Avila, ela entrevistou a dona de um estabelecimento que vendia guloseimas decoradas e aproveitou para oferecer um caixão para o âncora do programa.

Imediatamente o âncora não escondeu a reação chocante, fazendo o colega tentar minimizar a saia justa. "Um olho, porque ele está sempre de olho na notícia", brincou. "Rômulo está tentando corrigir a parada, tentando salvar. Eu concordo com ela! Abre esse caixão que eu vou deitar nele. Já estão tentando me enterrar há tanto tempo", ele fez piada.

Rodrigo causou ao responder xingamento:

Um dos momentos que mais repercutiram nas redes sociais foi no ano passado, quando Rodrigo Bocardi acompanhou uma confusão no metrô de São Paulo durante o jornal 'Bom dia SP'. Acontece que quando o âncora foi xingado por um passageiro da linha Lilás do metrô, ele não se conteve e correspondeu à ofensa.

Tudo começou com um tumulto no metrô envolvendo passageiros e funcionários e o apresentador pediu para subir o som, para acompanhar o que estava acontecendo: "E aqui, Globo do c*ralho, vai tomar no c*!", disse um passageiro. Rodrigo retribuiu: "Ah, vai você também! A gente não tem nada a ver com isso!”, ele disparou e viralizou.

Homem xinga Globo, ameaça repórter ao vivo e revolta Rodrigo Bocardi: "Vai você"



Equipe do noticiário registrava uma confusão na estação Santo Amaro, linha-5 do metrô, quando confusão começou. pic.twitter.com/v1kPIHAy4A — 98 FM Natal (@98FMNatal) April 27, 2023

Terno polêmico:

Rodrigo Bocardi também causou ao aparecer ao vivo na atração matinal usando um terno verde intenso, o que fez os seguidores o compararem com o empresário Luciano Hang, que ficou conhecido popularmente como "véio da Havan". Ao ver a quantidade de comentários, ele parou o jornal e explicou que o terno não era novo.

"Um esclarecimento pra todos vocês: muita gente tá escrevendo nas redes sociais que eu tô parecendo com um “véio” aí. E eu queria esclarecer que, se tem alguém parecido, é o “véio” que tentou se parecer comigo", disse ele ao vivo brincando com as comparações dos telespectadores com o empresário Luciano Hang.

🔴 VEJA



Telespectadores comparam Rodrigo Bocardi com o Veio da Havan por causa de sua roupa: pic.twitter.com/sN2RksyDCG — Kallil Oliveira (@kalliloliveira_) May 12, 2023

Bronca ao vivo:

A jornalista Sabina Simonato acabou cometendo uma gafe ao vivo e recebeu um puxão de orelha de Rodrigo Bocardi no programa Bom Dia São Paulo, na Globo. Isso porque ela errou no momento de sair da câmera e deixou o apresentador falando sozinho, o que rendeu a bronca e viralizou nas redes sociais.

Enquanto comandava a atração matinal, Bocardi recebeu a jornalista para comentar sobre o trânsito. O perrengue começou quando os dois se interromperam e Sabina decidiu deixar o 'palco' e se afastar do enquadramento de forma discreta. No entanto, o apresentador não deixou a saída da colega passar despercebida e deu um puxão de orelha; confira!

Leia também: Idosa surpreende Rodrigo Bocardi ao expor desejo inusitado