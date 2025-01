Após perder 30kg, Simone Mendes passa por cirurgia

A cantora sertaneja Simone Mendes, de 40 anos, anuncia que ficará longe dos palcos para se recuperar de procedimento após enfrentar luta contra o peso

A cantora sertaneja Simone Mendes, de 40 anos, anunciou nesta quinta-feira, 30, por meio dos stories de seu perfil no Instagram que se submeteu a uma cirurgia plástica nas coxas. Isso porque a famosa deseja harmonizar algumas partes do corpo após perder 30kg."Eu tinha uma flacidez terrível", explicou para os seus mais de 30 milhões de seguidores na rede social.

"Não adianta, academia não vai adiantar, o fato de perder peso, fora as estrias que eu adquiri, fizeram que a firmeza da pele não voltasse", prosseguiu.

Recuperação

A irmã de Simaria ainda acalmou os fãs ao dizer que está bem. A famosa destacou que os dias de folga serão importantes para que ela consiga se recuperar totalmente.

"Tem mais ou menos uns dois anos que eu venho tentando me organizar para fazer todos os detalhes que precisam ser feitos no meu corpo, para que fique tudo harmônico", declarou."Peguei 12 dias de folga, e vou pegar um pouquinho mais depois do Carnaval, que são os 'respiros' que eu tenho ao longo do ano por conta do trabalho".

E completou: "O meu retorno no médico é daqui a uns cinco, seis dias, vamos ver, vamos analisar. Após o meu retorno, eu vou explicar melhor para vocês tudo o que foi feito, mas é só para deixar vocês cientes que eu estou em off, tranquila, por conta da cirurgia que eu fiz. Ela foi até bem grande, eu estou de repouso, estou bem, só com saudade do marido, porque ele ficou em São Paulo. Está tudo bem. Estou na recuperação", disse.

Ainda no vídeo, Simone rebateu as acusações de que teria usado de algum método não natural para emagrecer.

"Eu venho em um processo de emagrecimento longo. Não foi da noite para o dia. Nesse processo de emagrecimento, eu perdi mais ou menos 30 quilos no total. Não é nada disso que a galera fica usando, como chá milagroso, isso não existe. Eu comecei [meu processo] com uma nutróloga e fui até chegar onde estou", afirmou.

Simone Mendes responde sobre silicone no bumbum

No último dia 15 Simone Mendes abriu uma caixinha de perguntas por meio dos stories de seu perfil no Instagram e respondeu um internauta sobre a artista ter colocado silicone no bumbum.

"É verdade que você tem silicone no bumbum?", quis saber a pessoa. Confira a resposta!

