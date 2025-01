Internada, Preta Gil compartilha reflexão: 'É temporário'

A cantora Preta Gil usou os Stories de seu perfil do Instagram nesta sexta-feira, 31, para compartilhar uma reflexão sobre a vida

A cantora Preta Gil usou os Stories de seu perfil do Instagram nesta sexta-feira, 31, para compartilhar uma reflexão sobre como tudo na vida é passageiro e que o essencial não é onde ou como estamos, mas quem somos. A artista, que em dezembro se submeteu a uma cirurgia de mais de 20 horas para remover tumores, segue internada noHospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Na rede social, ela compartilhou uma reflexão da internet: "Tudo é temporário. O cargo que ocupamos,

as relações que cultivamos, a situação que vivemos, os desentendimentos, as decepções, as dores, as alegrias... enfim, tudo passa, tudo sempre passará", iniciou.

"A graça da vida é saber aproveitar cada momento, dar a cada coisa a sua real importância. aprender com os erros e evoluir. Pois o que vale mesmo não é onde ou como estou, mas o que sou", complementou. Veja o print:

Preta Gil compartilha reflexão (Reprodução/Instagram)

Como está Preta Gil?

No último domingo, 26, Preta Gil reapareceu nas redes sociais para atualizar os fãs sobre o seu estado de saúde. Ela revelou que colocou a bolsa de colostomia de forma definitiva e está se recuperando bem, mas o processo é longo e difícil.

"Amores, sei que estou sumidinha, mas eu precisei ficar afastada das redes pra me concentrar totalmente na minha reabilitação. Eu não tinha ideia que essa cirurgia fosse ser tão difícil. Os médicos falaram, mas a gente nunca acredita, né? Como eu já tinha feito uma no ano passado, eu me baseei na que eu fiz no ano passado e essa está sendo diferente. Um desafio muito maior diário e eu precisei realmente ficar afastada para me concentrar em mim mesma em ficar boa, em poder sair daqui o mais breve possível”, disse ela.

Então, ela contou sobre sua melhora progressiva. "Eu estou no hospital Sírio-libanês, estou me reabilitando, estou bem, estou me alimentando bem, estou andando, estou me exercitando, estou melhorando a cada dia mais os exames de sangue, todos os parâmetros, tudo só melhora, mas é difícil. É um reaprender a fazer muitas coisas”, afirmou.

Na sequência, Preta abriu o jogo sobre ter colocado a bola de colostomia. "Eu estou me acostumando com a minha bolsinha de colostomia. Sim, eu tive que colocar uma bolsa de colostomia dessa vez definitiva e não provisória, como foi a do ano passado. Dessa vez, eu vou ficar pra sempre com essa bolsinha. Eu sou muito grata a ela por isso, estou me acostumando e as enfermeiras de ileostomia me dando aulas, dicas de como vai ser em casa”, afirmou.

