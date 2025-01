Cesar Cielo celebra o nascimento da filha, Isabella. Veja as fotos

O campeão olímpico Cesar Cielo já é papai pela segunda vez! Nesta sexta-feira, 31, ele anunciou o nascimento da filha

O nadador e campeão olímpico Cesar Cielo já é pai pela segunda vez! Nesta sexta-feira, 31, ele anunciou o nascimento da filha, Isabella. A bebê é fruto do casamento dele com Kelly Gish Cielo.

A menina veio ao mundo na terça-feira, 28, com 4,6 kg e 54 cm. O nascimento foi anunciado publicamente quando o pai compartilhou uma foto com a filha e a esposa na maternidade.

“Família aumentou! Bem-vinda ao mundo, Isabella”, disse ele. Cesar e Kelly também são pais de Thomas, de 9 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cesar Cielo (@cesarcielof)

A nova profissão de Cesar Cielo

Depois de conquistar várias medalhas na piscina, Cesar Cielo se tornou palestrante e faz eventos em todo o Brasil para compartilhar suas experiências. “As palestras começaram mais para o final da minha carreira, por volta de 2019. E eu fui me profissionalizando cada vez mais. Hoje, a gente tem um time que me ajuda a fazer a gestão desses eventos. Nos últimos três anos, a gente fez cerca de 300 – bem movimentado mesmo. Tem sido uma coisa muito legal para mim e para a minha carreira. E eu gosto de falar sobre performance, principalmente usando os meus exemplos como uma base de estudo. E no caso do esporte, ele é muito transferível, ele é muito fácil de você poder fazer as comparações com outras áreas”, explica.

“Tenho sido muito chamado pelo meio corporativo para compor os treinamentos de empresa, para participar de eventos – e muitas vezes motivacionais, no meio do ano, para dar uma agitada na empresa também, uma energizada, aquela energizada de meio de ano ou de reta final, para dar aquele gás no último quarto do ano. A ideia é sempre tentar levar ferramentas que funcionaram para mim, que me ajudaram a elevar o meu nível de resultado, para essas palestras, para que as pessoas possam ter acesso a essas informações também”, completa.