Maíra Cardi revela se planeja nova gravidez após sofrer aborto espontâneo

Após perder o bebê que esperava, a influenciadora Maíra Cardi contou que tomou uma decisão junto com o marido, Thiago Nigro

A influenciadora digital e coach Maíra Cardi usou as redes sociais para revelar aos seguidores que tomou uma decisão importante junto com o marido, o empresário Thiago Nigro. A famosa, que estava à espera do primeiro filho do casal, acabou perdendo o bebê após sofrer um aborto espontâneo recentemente.

Agora, Maíra contou ao público que a acompanha que deseja engravidar novamente. A influenciadora, inclusive, já é mãe de Lucas, de 23 anos, e Sophia Cardi, de 6 anos, frutos de antigas uniões.

Em um vídeo compartilhado no TikTok, Maíra Cardi contou que ela e Thiago Nigro decidiram fazer Fertilização in Vitro (FIV) nos próximos meses. O assunto foi abordado durante uma explicação da influenciadora a respeito de seus futuros procedimentos estéticos.

"Quero fazer algumas coisas antes de engravidar. Só posso fazer [os procedimentos] enquanto não estou grávida. No caso, tenho que fazer rápido, porque vou engravidar no máximo em três meses. Decidi fazer a FIV", relatou a coach.

Maíra Cardi revela reação da filha após contar sobre a perda do bebê

Após revelar que perdeu o bebê que esperava com o influenciador financeiro Thiago Nigro, a influenciadora digital e coach Maíra Cardi voltou às redes sociais recentemente para compartilhar uma carta aberta. Em um vídeo publicado em seu perfil no Tik Tok, ela contou como sua filha, Sophia, de 6 anos, reagiu ao saber da notícia.

Segundo ela, a menina ainda está traumatizada por ter perdido sua babá, Thaís Novaes, que morreu em decorrência de complicações no parto do filho caçula. Em seguida, ela deu detalhes da conversa com a filha; confira!

