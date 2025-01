Gilberto Gil sobre última turnê: 'É natural que essas coisas acabem acontecendo'

Gilberto Gil foi o homenageado do evento Noite da Aclamação nesta terça-feira, 28, e conversou com a imprensa sobre sua última turnê

Gilberto Gil(82) foi o grande homenageado da Noite da Aclamação deste ano. O artista, que esteve no evento de Leo Santana (36) e Lore Improta (31), conversou com a imprensa sobre sua última turnê e refletiu sobre as comunidades do futuro.

"Vou fazer 83 anos este ano, com 50 e tantos anos de atividade artística e todos os derivados dessa atividade no mundo da política... Então, é natural que essas coisas acabem acontecendo, pois são resultado da acumulação natural, com o passar do tempo", disse Gilberto Gil em conversa com a imprensa , da qual a CARAS Brasil fez parte.

"Para mim, é muito bonito ver o que os amigos, colegas modernos e novos colegas fazem, se baseando nesse campo de referências para dizer: 'Olha, estamos todos aqui, as comunidades do passado e do presente, trabalhando pelas comunidades do futuro'."

Leia também: Gilberto Gil se inspira na infância para nova canção: 'Ilustração da vida'

Batizada como Tempo Rei - Última Turnê, a série de apresentações se inicia em março deste ano, e passará por nove capitais brasileiras, começando por Salvador, na Bahia, cidade em que o artista recebeu a homenagem. O evento conduzido pelo cantor de pagode aconteceu na noite desta terça-feira, 28.

Dedicado ao expoente da música brasileira, a segunda edição do evento será marcada por uma celebração à cultura. Na segunda-feira, 27, em coletiva de imprensa, Léo Santana e Lore Improta reforçaram a emoção de ter Gilberto Gil presente na Noite da Aclamação.

"É meio louco porque, claro, eu tenho 36 anos, mas pude aproveitar uma boa parte do seu sucesso, do legado que já vem deixado. Hoje ele já faz parte da minha família. Mãe e pai sempre ouviram, acho que era impossível você, Bahia, não ouvir Gilberto Gil."

Leia mais em: Gilberto Gil celebra a chegada da bisneta com foto emocionante: 'Repleta de amor'

CONFIRA PUBLICAÇÃO COM AS DATAS DA ÚLTIMA TURNÊ DE GILBERTO GIL: