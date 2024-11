Agnaldo Rayol conviver com Alzheimer pode ter contribuído para queda que o vitimou? Médico explica

Em entrevista à CARAS Brasil, o reumatologista Fábio Jennings explica qual a relação da Doença de Alzheimer com quedas e avalia caso de Agnaldo Rayol

O cantor Agnaldo Rayolfaleceu no começo de novembro, no dia 04, em São Paulo. Aos 86 anos, ele morreu após uma queda dentro do seu apartamento. Segundo a assessoria, o cantor caiu no banheiro e bateu a cabeça, o que ocasionou um grande corte. Depois do evento, a família do artista falou sobre a queda e revelou que ele havia sido diagnosticado com Alzheimer. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico reumatologistaFabio Jennings explica relação da doença com a coordenação motora.

Vanessa Guimarães, afilhada de Agnaldo Rayol, declarou que o cantor se encontrava afastado dos palcos por causa de uma depressão, agravada pela pandemia. "A gente começou a perceber uns primeiros sinais de [perda de] memória. Foi diagnosticado o Alzheimer [...] A gente quis preservá-lo ao extremo", disse Vanessa em entrevista ao Fantástico, da Globo.

O Dr. Fabio Jennings esclarece que o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva que leva à deterioração das capacidades cognitivas (memória, atenção, raciocínio, linguagem e tomada de decisões) e alterações comportamentais. Por isso, alguns pacientes que sofrem com a doença estão mais propensos a quedas.

"Além das disfunções cognitivas, os paciente com Alzheimer apresentam fragilidade física, perda de massa e força musculares (sarcopenia), alterações de marcha e equilíbrio e as perdas sensoriais próprias do envelhecimento (como visão e audição). Todos esses fatores aumentam o risco de quedas nos pacientes. Deve-se ainda levar em conta os efeitos colaterais das medicações psicoativas que são utilizadas por idosos com Alzheimer. A prevalência de quedas nessa população chega a ser maior que 50%, sendo que muitas levam a fraturas e eventos graves", declara.

Também foi revelado que Agnaldo Rayol sofria de depressão, que se agravou durante a pandemia da COVID-19. O reumatologista explica: "Os distúrbios depressivos são muitos comumente associados à Doença de Alzheimer".

"A depressão pode ser um fator de risco para a doença e quando aparece nas idades mais avançadas pode ser uma precursora ou até um dos sintomas iniciais da D. Alzheimer. Muitos estudos ainda tentam esclarecer os reais mecanismos, mas já é de conhecimento a forte associação das duas condições", finaliza o especialista.

