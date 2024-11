Família de Agnaldo Rayol relata demora no socorro do cantor após queda

O cantor Agnaldo Rayol faleceu aos 86 anos após sofrer uma queda em sua casa; família do artista relatou demora durante socorro

A família de Agnaldo Rayol, falecido no dia 4 de novembro aos 86 anos, publicou uma nota oficial no perfil do cantor a respeito da demora no socorro do artista no dia em que sofreu uma queda em casa. O veterano recebeu os primeiros atendimentos ainda na residência e foi encaminhado ao hospital, mas devido ao traumatismo craniano, não resistiu.

Ao longo do relato, familiares de Agnaldo informaram que se passaram 1h22 minutos desde a primeira ligação ao SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), realizado às 3h30, até a saída da ambulância em direção a unidade de saúde. No texto, eles revelaram que três toalhadas foram usadas para conter o sangramento na cabeça do cantor.

"Após apuração das imagens, constatamos que o tempo total - desde a primeira ligação ao SAMU até a saída da ambulância em direção ao hospital - foi de 1h22 minutos. Durante o período de espera pela ambulância, foi oferecido auxílio telefônico pelo SAMU, pois o cantor apresentava sangramento intenso; segundo a família, foram necessárias três toalhas de banho para conter o sangramento", diz o comunicado publicado.

"A primeira ligação para o SAMU foi feita em 04/11 às 3h30. A ambulância chegou à entrada do edifício às 4h19, ou seja, 49 minutos após a primeira das quatro ligações realizadas. Os profissionais entraram no prédio às 4h22 e, após prestar atendimento, saíram com o cantor na maca às 4h38. A ambulância fechou suas portas às 4h41 e permaneceu parada no local até as 4h52, totalizando 14 minutos em frente ao edifício antes de seguir para o hospital HSanp, localizado a 1,8 km de distância. O cantor chegou ao hospital consciente, foi diagnosticado com traumatismo craniano e veio a falecer às 8h30 do mesmo dia", finalizaram.

No dia em que o corpo de Agnaldo Rayol foi velado, Vanessa Gonçalves, afilhada do vetarano, contou detalhes do momento em que o encontrou após o acidente doméstico que levou ao óbito. "Quando eu cheguei, ele já estava ali realmente caído e perdendo muito sangue. Eu liguei para o SAMU. Foi a primeira coisa que a gente fez", relatou ela em um trecho da entrevista ao programa Encontro, da TV Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Agnaldo Rayol 🎤 (@agnaldorayoloficial)

Quem são os herdeiros de Agnaldo Rayol?

Após a morte do cantor Agnaldo Rayol, aos 86 anos, em decorrência de uma quadra sofrida em seu apartamento, questões em torno da divisão de sua herança têm atraído a curiosidade dos fãs, especialmente no que diz respeito aos direitos autorais de suas músicas. Confira detalhes de como será feita a partilha de bens e quem tem prioridade na sucessão!