Como Lula pode se prevenir de possíveis quedas? Médico explica

Em entrevista à CARAS Brasil, o reumatologista Fabio Jennings dá dicas para Lula e sua família prevenirem outras possíveis quedas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (79), mais conhecido como Lula, sofreu um acidente doméstico no início de outubro e bateu a cabeça, precisando cancelar compromissos de sua agenda. A queda acende um alerta para diversos idosos do país, que podem tomar medidas para prevenir eventuais acidentes como o do político.

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico reumatologista Fabio Jennings explica que existem diversos pontos para que quedas como a de Lula possam ser evitadas . O especialista diz que, dicas como adaptar o ambiente, instalar dispositivos de segurança e incentivar idosos a praticar exercícios físicos, são importantes.

Além disso, Jennings também explica que existem atitudes para serem tomadas caso aconteça uma queda. "[É importante] entender como se deu a queda (perda de equilíbrio, desmaios, tropeços) e o se foi da própria altura, observando o nível de consciência da pessoa, e localizar as regiões do corpo que foram atingidas e interrogar sobre a presença de dor", explica.

Leia também: Médico alerta possíveis complicações para Lula após queda: 'Sangramento pode aumentar'

"Caso seja um idoso com muita fragilidade ou doenças crônicas com trauma na cabeça e coluna, ou queixando-se de dor intensa nos membros afetados, há necessidade de procurar atendimento em pronto-socorro, chamando ambulância em casos mais graves", completa o médico.

CONFIRA LISTA DE ATITUDES PARA EVITAR QUEDAS DE IDOSOS:

Adaptar o ambiente retirando obstáculos que possam causar tropeços como escadas, tapetes, degraus, mesinhas, e alterando posição de móveis como rebaixar armários e elevar vasos sanitários;

Instalar dispositivos de segurança como corrimões nos banheiros, pisos antiderrapantes e pegadores de objetos no chão;

Identificar e tratar condições crônicas como déficit visual e auditivo que podem piorar o equilíbrio;

Monitorizar e tratar perdas de massa muscular e massa óssea assim como deficiências de cálcio e vitamina D;

Estimular os idosos a se engajarem em programas de exercícios, especialmente de fortalecimento muscular e de treino de equilíbrio.

Em 20 de outubro, Lula viajaria para Kazan, na Rússia, para uma reunião da cúpula do Brics. No entanto, no sábado, 19, o presidente caiu no banheiro de casa e foi encaminhado para o Hospital Sírio-Libanês da capital. Apesar do caso não ter sido considerado grave, ele levou três pontos na parte de trás da cabeça e recebeu acompanhamento médico.

Leia mais em: Veja como ficou a cicatriz na cabeça de Lula, após acidente doméstico

FIQUE POR DENTRO DAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: