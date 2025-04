Giovanna Ewbank revela momento assustador com estranha em sua casa e cita até Luciano Huck

A apresentadora Giovanna Ewbank usou as redes sociais nesta segunda-feira, 7, para compartilhar que viveu um momento desesperador em sua casa

A apresentadora Giovanna Ewbank usou as redes sociais nesta segunda-feira, 7, para relatar que viveu um momento desesperador em sua casa. Em um vídeo compartilhado, ela relatou que uma mulher desconhecida invadiu sua casa, começou a falar frases desconexas e pediu que ela ligasse para o apresentador Luciano Huck.

"Vem ouvir essa história: essa semana uma pessoa que eu não conheço invadiu a minha casa", escreveu na legenda do vídeo. Logo no início do relato, Giovanna contou que tudo aconteceu pela manhã, assim que acordou. Atendendo ao pedido do filho caçula, Zyan, ela desceu com ele até a área comum da casa, onde os filhos Titi e Bless já estavam. Foi nesse momento que percebeu algo estranho.

"Quando olhei lá para baixo, tinha uma mulher sentada. Eu olhei e ela falou: 'Oi, cheguei!'. E eu com o Zyan dando a mão para mim, Bless desenhando lá embaixo e Titi assistindo televisão. Falei: 'Gente, quem é, meu Deus, estou confusa, não me lembro quem é.'"

Em seguida, ela desceu as escadas lentamente para tentar lembrar quem seria a visita. A mulher se identificou como Aline. "Estava muito confusa, tinha acabado de acordar", explicou a artista. A resposta da mulher foi: "Eu sou a Aline. Vim para resolver tudo. Todo esse problema. E para ficar tudo em ordem."

Mesmo sem entender o que estava acontecendo, Giovanna tentou manter a calma e descobrir o motivo de ela estar em sua casa. "Eu não vou poder falar se você não sabe. Liga para o Luciano Huck e pergunta para ele. Vim resolver toda essa questão judicial. Estou precisando me curar", afirmou a mulher. Diante da confusão, a atriz pediu educadamente que ela se retirasse de sua residência.

A mulher concordou, mas pediu para que ela ligasse para o Luciano Huck e ele explicaria tudo. Com os olhos cheios de lágrimas, a mulher foi em direção a porta e pediu um abraço para a famosa. "Não, desculpa, não pode [me dar um abraço]. Não sei quem é você, estou desconfortável, com medo, não pode me dar um abraço, eu quero que você saia, por favor."

Giovanna contou que trancou a casa assim que a mulher foi embora e tentou entender com os filhos o que havia acontecido. As crianças contaram que ela apenas entrou, sentou no sofá e disse estar emocionada por conhecê-los.

Como ela entrou?

Giovanna explicou que a portaria do condomínio ligou para sua casa e foi atendida por uma funcionária. Ao ouvir o nome "Aline", a contratada da artista acreditou se tratar da colaboradora que já trabalha com a família e, por isso, autorizou a entrada. A porta foi destrancada, pois todos esperavam a chegada da Aline já conhecida.

Em seguida, ela contou que relatou o fato para o marido, o ator Bruno Gagliasso, que também tentou conversar com a mulher, mas ela se recusou a falar o que estava acontecendo.

"Foi um susto. Eu fiquei muito assustada. Porque acordei e tinha uma pessoa que eu não conhecia, dentro da minha casa, sentada no meu sofá, com os meus filhos na sala. Fico até tremendo. E foi isso que aconteceu essa semana. Fiquei em choque. Isso nunca tinha me acontecido na vida. Vim aqui compartilhar com vocês porque fiquei muito em choque", finalizou.

Veja o relato completo: