Cantor Agnaldo Rayol morre aos 86 anos

Aos 86 anos, cantor Agnaldo Rayol faleceu nesta segunda-feira, 04, em um hospital em São Paulo; causa teria sido uma queda

O cantor Agnaldo Rayol faleceu nesta segunda-feira, 04, em São Paulo. Aos 86 anos, o artista, que iniciou a carreira aos cinco anos na Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, morreu em um hospital da cidade.

Segundo o portal G1, a causa da morte, conforme informações da família, teria sido em decorrência de uma queda que ele sofreu durante a madrugada no apartamento onde vivia, no bairro de Santana, na capital paulista. Conforme informações da CNN Brasil, o cantor estava acompanhado de um cuidador e ainda estava lúcido quando o SAMU foi acionado.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do cantor Agnaldo Rayol, aos 86 anos, ocorrido na manhã de hoje no Hospital HSANP, localizado no bairro de Santana, em São Paulo. O artista, que marcou gerações com sua voz inconfundível e presença carismática, faleceu após uma queda em seu apartamento nessa madrugada", disseram.

"Agnaldo Rayol deixa um legado inestimável para a música brasileira, com uma carreira que atravessou décadas e tocou os corações de milhões de fãs. A família agradece as manifestações de carinho e apoio. Informações sobre o velório e cerimônia de despedida serão divulgadas em breve", declararam.

Carreira de Agnaldo Rayol

Com mais de 70 anos carreira, Agnaldo Rayol começou a cantar com cinco anos. O auge de sua carreira aconteceu na década de 60, com programas próprios na Rede Record, entre eles Agnaldo RayoI Show e Corte RayoI Show.

O famoso ainda foi uma das atrações da edição de estreia do programa Jovem Guarda. No cinema, protagonizou Agnaldo, Perigo à Vista, em 1969 e, ainda como ator, esteve no elenco das telenovelas Mãe (1964), O Caminho das Estrelas (1965), A Última Testemunha (1968), As Pupilas do Senhor Reitor (1970) e Os Imigrantes (1981).

Na década de 1970, Agnaldo se tornou o principal galã da Record TV, protagonizando novelas como A Última Testemunha, As Pupilas do Senhor Reitor, Os Deuses Estão Mortos e Sol Amarelo, além de apresentar o histórico Agnaldo Rayol Show.

