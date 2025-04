Sthefany Brito revela 'falha' em sua maternidade: 'Não encarar'

Mãe duas vezes, Sthefany Brito revela 'falha' que teve com o filho mais velho e mostra o lado real de sua maternidade na internet; veja

A atriz Sthefany Britto compartilhou um momento de 'falha' de sua maternidade. Nesta segunda-feira, 07, a famosa mostrou o filho mais velho, Antonio Enrico, de quatro anos, brincando com uma fantasia e contou o que aconteceu depois.

Assim como muitas mães, a irmã de Kayky Brito preferiu deixar o primogênito com a roupa a ter que que enfrentar uma briga para ele tirá-la. Afinal, nessa fase, os pequenos às vezes apresentam dificuldade para obedecerem certas ordens, por isso, ela relatou sua 'falha' e contou o que fez.

"Pra você que está aí se sentindo uma mãe não tão boa, saiba que meu filho dormiu com a fantasia que comprei hoje sem levar! De todas as 'batalhas' do dia definitivamente essa eu não escolhi não encarar... Dormiu feliz e com a roupa diretamente da loja", relatou a situação.

Recentemente, Sthefany Brito ainda falou sobre deixar o primogênito escolher os temas dos mesversários do irmão mais novo, Vicenzo. "Vocês nem imaginam o tamanho da minha felicidade de ver essa carinha! Melhor coisa que eu fiz foi ter deixado ele escolher todo mês um super-herói pra ser o tema do mesversário do irmão. Eu teria que escolher de qualquer jeito, e dessa forma ele sente super importante e aproveita tanto!", disse o que aconteceu.

Sthefany Brito comenta sobre amamentação

Em suas redes sociais, Sthefany Brito sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Casada com Igor Raschkovsky, ela é mãe de Antonio Enrico, de quatro anos, e de Vicenzo, de seis meses.

Recentemente, a atriz contou que ainda amamenta o filho caçula, mas que esse momento pode chegar ao fim em breve, já que o bebê rejeita o peito algumas vezes. "Sobre a nossa amamentação: Tem dias que ele não quer o meu peito. Ontem não mamou e hoje sim. E assim vamos. Enquanto eu tiver leite e ele quiser vamos seguindo", disse ela.

