Por que o tabagismo é um fator de risco para doenças reumáticas?

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico reumatologista Fabio Jennings esclarece como o tabagismo pode influenciar na saúde das articulações

Inúmeras condições podem afetar a saúde dos ossos e das articulações e algumas delas têm causas bem definidas com tratamentos específicos. Contudo, alguns fatores externos contribuem para o aparecimento de problemas reumáticos, um deles é o tabagismo. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico reumatologistaFabio Jennings explica porque fumar é um fator de risco para doenças reumáticas.

Segundo o especialista, o tabagismo é um dos fatores externos predisponentes mais importantes no desencadeamento da artrite reumatoide. Além disso, a nicotina altera a metabolização hepática de alguns medicamentos tornando a controle da artrite mais difícil.

"A nicotina é um potente estímulo inflamatório para o organismo que passa a produzir proteínas responsáveis por perpertuar a inflamação. Na Artrite Reumatoide, o tabagismo provoca inflamação das mucosas da arvore respiratória e ainda alterações nos componentes genéticos do sistema imune", explica.

O Dr. Fabio reforça que os fumantes passivos também podem sofrer com alterações reumáticas por se exporem ao tabaco: "Os fumantes passivos, por estarem expostos às substâncias químicas do cigarro, podem ter risco aumentado para artrite reumatoide, especialmente quando expostos desde a infância".

​Nas doenças degenerativas das articulações, o tabagismo é dos hábitos de vida mais associados com o aparecimento de osteoartrite, assim como na maioria das doenças crônicas como diabetes e doenças cardiovasculares.

O reumatologista menciona que vários estudos em diferentes populações mostram o impacto do tabagismo na qualidade óssea e no risco de fraturas, isso porque os tabagistas desenvolvem mais osteopenia e osteoporose.

"O tabaco, metais pesados e outras substâncias tóxicas contidas no cigarro alteram o equilíbrio do metabolismo ósseo por meio do aumento do estímulo das células que reabsorvem o osso e a diminuição da função das formadoras de osso, levando a uma pobre qualidade óssea", finaliza o Dr. Fabio.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DO DR. FABIO JENNINGS NO INSTAGRAM: