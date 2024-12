Saiba o destino da viagem dos sonhos que Virginia deu de presente à mãe

Virginia Fonseca contou que presenteou sua mãe, Margareth Serrão, com uma viagem muito especial. Agora, o destino das férias em família foi revelado

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta quarta-feira, 4, para contar que presenteou sua mãe, Margareth Serrão, com uma viagem muito especial, que ela sonhava desde quando trabalhava como faxineira.

Agora, o destino das férias em família foi revelado. De acordo com informações do jornalista Leo Dias, a influenciadora revelou o destino e contou que elas vão para Bahamas, curtir as praias do Caribe.

Margareth Serrão celebra presente especial

Nos stories do Instagram, a esposa de Zé Felipe contou que a mãe ficou sem acreditar ao descobrir que realizaria um sonho. “Ela perguntou: ‘Mãe, o que você quer de presente de aniversário, vamos fazer uma viagem?’. Eu falei, vamos, mas tem que ser um lugar pra divertir”, contou Margareth.

Em seguida, ela contou que o desejo surgiu enquanto ela arrumava as malas de sua antiga patroa para a viagem, sem imaginar que um dia viveria essa experiência. "Eu trabalhava como faxineira e, um dia, estava ajudando ela [minha patroa] a arrumar a mala dela para este lugar, fazer essa viagem, e eu fiquei pensando: 'Nossa, deve ser maravilhoso lá, né?'. Nunca imaginei que eu ia e agora eu estou indo", contou Margareth.

"Vou postar em grande estilo. Estou em grande estilo! Nunca nem imaginei na minha vida. Estava ajudando ela arrumar a mala só imaginando a viagem dela e agora eu vou para a viagem comemorar o meu aniversário", completou.

