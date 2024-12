Virginia Fonseca se surpreende com pedido da filha, Maria Alice: 'Cadê a cruz?'

A influenciadora Virginia Fonseca revelou que ficou sem palavras ao se deparar com pedido inesperado da filha mais velha, Maria Alice

A influenciadora digital Virginia Fonseca dividiu com os seguidores um dilema vivido com a filha mais velha, Maria Alice, de 3 anos. Por meio de seus stories no Instagram, a apresentadora do SBT contou que sua primogênita com Zé Felipe começou a chorar ao pedir para ficar na cruz, assim como Jesus.

No vídeo compartilhado por Virginia, a pequena aparece inconsolável enquanto segura uma imagem religiosa e faz o pedido inesperado à mãe. "Jesus é filho de Deus e ele veio na terra para nos salvar. Ele fez a missão dele. A sua missão é viver, respeitar os papais, ser humilde, respeitar as pessoas", tentou explicar a famosa.

"Não, eu quero ficar na cruz", disse Maria Alice, caindo no choro. A famosa, por sua vez, revelou que ficou sem palavras para tentar consolar a pequena. "Não tem como, Maria", declarou Virginia Fonseca.

"Eu quero ficar na cruz. Cadê a cruz?", insistiu a primogênita da família. "Amor, não sei cadê a cruz, não sei nem o que eu te falo", respondeu a apresentadora enquanto a pequena seguiu chorando.

Vale lembrar que além de Maria Alice, Virginia e Zé Felipe também são pais de mais duas crianças: Maria Flor, de 2 anos, e José Leonardo, que completará 3 meses de vida em breve. O caçula do casal, inclusive, comemorou antecipadamente o mesversário com uma festinha temática de Natal.

A influenciadora explicou que a família viajará pelos próximos dias e, por isso, decidiram celebrar a data especial com antecedência. A festa intimista de José Leonardo, realizada na terça-feira, 3, na mansão de Virginia e Zé Felipe em Goiânia, contou com a presença de familiares e amigos próximos.

Virginia Fonseca surpreende a mãe com presente especial

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais na quarta-feira, 4, para contar que presenteou sua mãe, Margareth Serrão, com uma viagem de luxo para um destino ainda não revelado ao qual ela sempre sonhou em ir desde que trabalhava como faxineira.

Nos stories do Instagram, a esposa de Zé Felipe mostrou a mãe contando que o desejo surgiu enquanto ela arrumava as malas de sua antiga patroa para a viagem, sem imaginar que um dia viveria essa experiência; confira detalhes!

