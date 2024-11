Virginia Fonseca revela qual foi o primeiro presente que deu para os pais

Saiba qual foi o primeiro presente caro que Virginia Fonseca deu para seus fãs quando se tornou influenciadora digital

A influenciadora digital Virginia Fonseca contou que ainda usa o primeiro presente que comprou para seus pais. Nas redes sociais, ela apareceu dentro de um carro popular, que ela usa para se locomover no terreno de sua mansão em Goiânia. Então, ela contou que o veículo era dos seus pais.

A estrela disse que comprou o carro popular com o seu primeiro dinheiro que ganhou como influencer e decidiu presentear os pais.

"Com o primeiro dinheiro que ganhei, eu comprei esse Onix para os meus pais porque eles estavam com um carrinho muito antigo. Na época, meu pai estava tratando um câncer de próstata. O carro, às vezes, nem pegava. Isso me deixava bem aflita. Com o primeiro dinheiro que eu ganhei, eu comprei esse Onix para eles”, disse ela.

Efeito colateral do chip contraceptivo de Virginia Fonseca

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta segunda-feira, 18, para compartilhar um desabafo após implantar um chip contraceptivo. Nos stories do Instagram, ela relatou que não que não para de sangrar e pensa em trocar o seu por um dispositivo intrauterino (DIU).

"Deixa eu falar um negócio para vocês, gente. E eu que não paro de ficar menstruada? Tô achando que é esse chip. Vocês acreditam? Eu vi muitas mulheres dando feedback que fica sangrando direto, mas pensei que comigo seria diferente. Porque falaram tão bem desse chip, né? Que é o método contraceptivo mais seguro. Mas eu não paro de sangrar!", disse ela.

A esposa de Zé Felipe contou que decidiu optar pelo método após ler o relato de outras mulheres. "E aí, o que a gente faz? Mas assim, recebi feedback de mulheres que falaram que não paravam de sangrar. E também de mulheres que falaram que ótimo. Então eu pensei que eu seria dessas que seria ótimo e não iria ficar sangrando direto. Pelo visto não, então o que eu estou pensando em fazer? Tira e colocar o DIU. Ai, gente! Eu juro…”, detalhou.

Em seguida, disse que planeja esperar dois meses, já que esse é tempo que os especialistas dizem que os ciclos se organizam. “Então eu vou esperar esses 2 meses, porque eu odeio ficar menstruada. Eu asso [assadura] por conta do absorvente e não consigo usar OB [absorvente interno]. Esquece que eu não consigo! É papo de intimidade. É sério! Eu odeio e se não parar, é tirar”, encerrou.