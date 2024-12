Virginia Fonseca surpreende a mãe com presente especial: 'Nunca imaginei'

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta quarta-feira, 4, para contar o presente que deu para sua mãe, Margareth Serrão

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta quarta-feira, 4, para contar que presenteou sua mãe, Margareth Serrão, com uma viagem de luxo para um destino ainda não revelado ao qual ela sempre sonhou em ir desde que trabalhava como faxineira.

Nos stories do Instagram, a esposa de Zé Felipe mostrou a mãe contando que o desejo surgiu enquanto ela arrumava as malas de sua antiga patroa para a viagem, sem imaginar que um dia viveria essa experiência.

"Eu trabalhava como faxineira e, um dia, estava ajudando ela [minha patroa] a arrumar a mala dela para este lugar, fazer essa viagem, e eu fiquei pensando: 'Nossa, deve ser maravilhoso lá, né?'. Nunca imaginei que eu ia e agora eu estou indo", contou Margareth.

"Vou postar em grande estilo. Estou em grande estilo! Nunca nem imaginei na minha vida. Estava ajudando ela arrumar a mala só imaginando a viagem dela e agora eu vou para a viagem comemorar o meu aniversário", completou.

Virginia Fonseca revela qual foi o primeiro presente que deu para os pais

Recentemente,Virginia Fonseca contou que ainda usa o primeiro presente que comprou para seus pais. Nas redes sociais, ela apareceu dentro de um carro popular, que ela usa para se locomover no terreno de sua mansão em Goiânia. Então, ela contou que o veículo era dos seus pais.

"Com o primeiro dinheiro que ganhei, eu comprei esse Onix para os meus pais porque eles estavam com um carrinho muito antigo. Na época, meu pai estava tratando um câncer de próstata. O carro, às vezes, nem pegava. Isso me deixava bem aflita. Com o primeiro dinheiro que eu ganhei, eu comprei esse Onix para eles”, disse ela.

