Sabrina Sato celebra lua de mel com Nicolas Prattes: 'Que sonho'

Casalzão! Sabrina Sato e Nicolas Prattes estão aproveitando a lua de mel dois meses após o casamento; saiba o destino

Sabrina Sato e Nicolas Prattes finalmente conseguiram uma pausa em suas agendas corridas e seguiram rumo à lua de mel! O casal, que oficializou a união em janeiro deste ano, optou por realizar a viagem somente agora, dois meses após o casamento.

Aproveitando o término das gravações de 'Mania de Você', da TV Globo, e o fim do Carnaval 2025, os dois desembarcaram na África do Sul para curtir juntinhos o local. Por meio das redes sociais, Sabrina compartilhou com o público os primeiros registros do casal no passeio tão esperado.

Na sequência de fotos, a apresentadora e o ator aparecem encantados durante uma visita ao safári. "Dois meses casados e agora sim: alguns dias de descanso e nossa lua de mel no lugar mais lindo! África do Sul, que sonho!", escreveu a esposa de Nicolas Prattes na legenda de uma publicação.

De acordo com a responsável pela organização da viagem do casal, Sabrina Sato e Nicolas Prattes ficarão quatro noites em um safári, cinco noites em Seychelles e três noites em Desroches. "Pediram os melhores hotéis em cada destino, afinal, a lua de mel é a viagem mais especial e esperada pelo casal", declarou Jaque Dallal à 'Quem'.

Confira as fotos da lua de mel de Sabrina Sato e Nicolas Prattes:

Dois meses casados e agora sim: alguns dias de descanso e nossa lua de mel no lugar mais lindo! África do Sul, que sonho! ❤️😍 pic.twitter.com/9WhtHXaY9G — Sabrina Sato (@SabrinaSato) March 21, 2025

Sabrina Sato e Nicolas Prattes curtem lua de mel - Foto: Reprodução / Instagram

Nicolas Prattes abre o coração para Zoe, filha de Sabrina Sato

Recentemente, o ator Nicolas Prattes usou as redes sociais para escrever um recado especial a Zoe, filha da apresentadora Sabrina Sato com o ator Duda Nagle. Curtindo dias de folga após o fim de sua participação na novela Mania de Você, da Globo, o artista mostrou que curtiu um momento com a pequena e compartilhou uma declaração carinhosa.

Nas imagens, a pequena aparece correndo em sua direção. "Minha parceirinha, que me ensina muito e quase tudo sobre a vida”, escreveu o ator enquanto gravava a pequena se divertindo; confira mais detalhes!

