Virginia Fonseca reage ao novo visual de zé Felipe: 'Não é normal'

Virginia Fonsecaficou surpresa ao ver o novo visual do marido, o cantor Zé Felipe, e mostrou que não gostou muito do novo corte de cabelo do amado.

Através dos Stories, a famosa deu sua opinião sincera sobre o estilo do artista, que estava com os fios compridos e loiro. Agora, Zé Felipe raspou o cabelo, desagradando à esposa.

"Aí, gente, olha só. É só ele sumir 10 minutos que ele faz coisa nessa cabeça. Raspou o cabelo", lamentou Virginia na gravação. A influencer, que estava segurando o filho caçula, José Leonardo, de seis meses, falou sobre a situação com o herdeiro. "Seu pai, eu vou te falar um negócio, cara. O seu pai, ele não é normal", falou.

Vale lembrar que Virginia Fonseca e José Felipe também são pais de Maria Alice, de três anos, e de Maria Flor, de dois.

Confira:

Virginia Fonseca fala sobre novo visual de Zé Felipe - Foto: Instagram

Zé Felipe diz o que Virginia fez para deixá-lo ainda mais orgulhoso dela

O cantor Zé Felipe compartilhou em sua rede social que está mais orgulhoso o que nunca de Virginia Fonseca. Em seus stories, o famoso fez um relato explicando o motivo para isso e falou sobre a esposa estar cumprindo seu propósito religioso.

"Eu acho que desde que eu casei com Virginia, já tive muitos momentos orgulhoso dela, mas acho que agora tá sendo um dos momentos que eu tô com mais orgulho da Virginia. Porque buscar conexão com deus é coisa que ninguém pode fazer pra gente e é a melhor coisa do mundo e todo mundo pode fazer, você, eu, cada um tem a forma de sentir a presença de deus e ela tá acordando todo dia, fez esse propósito, fazendo o Rosário, rezando o Terço, isso é bom demais, tô orgulhoso de verdade mesmo", disse ele.

