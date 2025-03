Ana Paula Araujo exibe novas fotos de férias com a filha na França

Curtindo suas férias do jornal, Ana Paula Araujo exibe novos cliques da viagem que está fazendo com sua única filha; confira

A apresentadora Ana Paula Araujo está de férias do Bom Dia Brasil e mostrou mais uma vez como está sendo a viagem que está realizando ao lado de sua única filha, a jovem Melissa Araujo, de 19 anos. Nesta quinta-feira, 20, a jornalista postou novos cliques da passagem delas pela França.

Após visitarem algumas cidades menores, as duas apareceram aproveitando Paris com muito estilo. Usando um look estiloso e confortável, a global sorriu sorridente, protegendo-se do frio, mas aproveitando o sol.

"Dias de sol por aqui", contou ela ao surgir de óculos escuros e ao lado de sua herdeira. Nos comentários, os internautas admiraram os registros. "Lindas", escreveram.

Ainda nos últimos dias, Ana Paula Araujo publicou mais cliques de viagem com Melissa Araujo. A moça é fruto do casamento que Ana Paula Araujo viveu com Cristiano Londres, de quem se separou em 2011.

Em agosto do ano passado, a apresentadora assumiu o namoro com o técnico de vôlei Bernardinho. Nos último dias, ela postou uma foto rara ao lado de seu eleito durante um almoço em família. Os rumores de que os dois estavam namorando se iniciaram ainda em 2024. A primeira aparição pública do casal aconteceu em agosto do mesmo ano, durante um evento realizado em São Paulo.

A semelhança entre Ana Paula Araújo e a filha

Recentemente, a jornalista Ana Paula Araujo usou as redes sociais para fazer uma homenagem à filha, Melissa Araújo, que completou 19 anos. A jovem, vale lembrar, é filha da jornalista com o empresário Cristiano Londres, de quem se separou em 2011.

A apresentadora do Bom Dia Brasil, telejornal da Globo, postou uma foto com em que aparece sorridente ao lado da jovem. Na legenda, citou a idade da menina: "Dezenove". Nos comentários da publicação, os internautas não deixaram de reparar na semelhança entre mãe e filha; confira o registro!