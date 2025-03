Aposentadoria? Sabrina Sato revela planos para futuro como rainha de bateria

Cumprindo agenda intensa de Carnaval, Sabrina Sato compartilhou se pretende continuar no posto de rainha de bateria: "Parte da minha história"

Em entrevista ao Extra, divulgada nesta sexta-feira, 7, Sabrina Sato falou sobre sua intensa rotina no Carnaval. Brilhando na avenida há cerca de 7 anos, a apresentadora revelou seus planos para o futuro como rainha de bateria e entregou alguns truques para manter a energia durante os desfiles.

Já projetando os próximos anos no samba, Sabrina reafirmou seu compromisso com o Carnaval e com suas escolas, a Gaviões e a Swingueira de Noel. "Eu não consigo me ver longe do carnaval! Amo, faz parte da minha história e da minha vida. Enquanto eu puder, estarei ali com as minhas escolas. Costumo brincar que vão ter que me aturar até os 100 anos, com os cabelos coloridos, igual às minhas tias, na Avenida", declarou a famosa.

E para dar conta da maratona carnavalesca, a musa compartilhou que se mantém ativa o ano inteiro, investindo em atividades físicas variadas. "Sempre estive em movimento, praticando esportes. A atividade física sempre fez parte da minha vida. E não é só pelo corpo, mas também pela minha saúde mental. Eu gosto de variar, experimentar coisas novas… Já fiz balé, jazz, ginástica olímpica, caratê, musculação, funcional, boxe, muay thai… Amo aulas dinâmicas, principalmente quando envolve música. Saio cheia de energia pra encarar o carnaval", ressaltou, acrescentando que alia os treinos a tratamentos estéticos.

"Sou super ligada em tecnologia. Uso há anos o bioestimulador de colágeno, que ajuda a manter tudo firme, sem flacidez, e ainda preserva as minhas características naturais", disse Sabrina.

E enquanto ela se dedica aos últimos compromissos da folia, o marido, Nicolas Prattes, finalizou recentemente as gravações de "Mania de Você", com o desfecho de seu personagem, Rudá. Agora, o casal finalmente poderá tirar um tempo para a tão esperada lua de mel, após quase dois meses de casamento. "Agora sim, após o carnaval, teremos a nossa lua de mel, nossas férias juntos", celebrou a apresentadora, sem revelar o destino da viagem.

Apesar de a Unidos de Vila Isabel não ter se classificado para o Desfile das Campeãs no sábado, 8, ficando em oitavo lugar no ranking das escolas de samba, a rainha de bateria segue brilhando na folia. Sabrina Sato volta à avenida, desta vez no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, desfilando pela Gaviões da Fiel, terceira colocada no Carnaval paulistano.

Sabrina Sato ostenta beleza impecável ao se fantasiar de vampira na Vila Isabel

A apresentadora Sabrina Sato surgiu deslumbrante no desfile da escola de samba Vila Isabel na madrugada de terça-feira, 4, no Rio de Janeiro. A estrela cruzou a Marquês de Sapucaí com uma fantasia inspirada em uma vampira e ostentou sua boa forma.

Sabrina usou uma fantasia toda vermelha com muito brilho e até colocou próteses de dente de vampiro na boca.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Leia também:Sabrina Sato aposta na brasilidade em look para o carnaval do Rio de Janeiro