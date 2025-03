Lore Improta e Léo Santana impressionam com físico durante viagem com a filha

Curtindo viagem com a filha pelo Nordeste, Lore Improta e Léo Santana chamam a atenção ao exibirem seus físicos na praia; confira

Aproveitando uma viagem com a filha, Liz, de três anos, no Nordeste do Brasil, Lore Improta e Léo Santana impressionaram ao se mostrarem na praia. Nesta quinta-feira, 20, a dançarina postou fotos do que estão fazendo e chamou a atenção com o seu físico e do marido.

Empresários, sócios de uma marca de suplementos, e sempre na academia, o casal ostentou seu físico sarado e não passou despercebido. Além deles impressionarem com as curvas musculosas, a herdeira deles encantou com sua fofura e muito charme.

"Cuidando da mente, do corpo e da alma com os amores da minha vida! Só Gratidão", escreveu a famosa, que tem uma agenda agitada. Nos comentários, os internautas admiraram a família. "Coisa linda", escreveram.

Ainda nos últimos dias, Lore Improta encantou com mais fotos de sua viagem. Na ocasião, a pequena Liz mais uma vez roubou a cena com sua fofura.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

Lore Improta rebate críticas por ficar longe da filha por conta do trabalho

A dançarina Lore Improta resolveu se pronunciar após receber alguns comentários com críticas por fazer um desabafo sobre ficar longe de sua filha com Léo Santana, Liz, de três anos, por conta do trabalho . Recentemente, a famosa gravou alguns vídeos esclarecendo a situação e seu posicionamento, de manter uma carreira mesmo sendo casada com um cantor famoso.

Independente, a loira, que trabalha com dança e publicidades, deixou claro que não abre mão de trabalhar para ter o seu dinheiro, suas conquistas e por amar o que faz. Apesar de já ter uma boa condição financeira, Lore Improta ressaltou que tem vários sonhos que deseja realizar e que pretende ter dinheiro para manter sua família até a velhice.

"Eu tô vendo meu nome em alguns lugares da internet, vamos lá, vamos perguntar algumas coisas para vocês. Vocês trabalham apenas por dinheiro? Ou porque vocês amam trabalhar com aquilo que vocês trabalham? Eu estou no meu trabalho porque eu amo meu trabalho, pelo propósito que eu tenho na minha vida. Pelo que me preenche e me faz bem",iniciou seu pronunciamento e falou mais.

Leia também:Mãe de Léo Santana ganha festa luxuosa em seu aniversário; veja as fotos