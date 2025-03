Ana Furtado mostra detalhes da comemoração de 25 anos de casada com Boninho

Bodas de Prata! A apresentadora Ana Furtado e o marido, o diretor Boninho, comemoraram os 25 anos de casados com uma festa especial

Ana Furtado usou as redes sociais neste sábado, 22, para compartilhar alguns registros da comemoração de seu aniversário de casamento. Ela e Boninho completaram 25 anos de casados e celebraram a bodas de prata em grande estiloso.

Nas imagens postadas pela apresentadora, o casal aparece se beijando e cortando o bolo de aniversário após o jantar em um restaurante. Para o evento, a famosa surgiu usando um vestido branco, enquanto o amado estava com um look todo preto.

"25 anos de amor, histórias, risadas e muitos momentos lindos compartilhados. Crescemos, mudamos, sonhamos. Tudo juntos! E seguimos, de mãos dadas, como sempre foi. Que venham mais páginas dessa história linda", declarou a esposa de Boninho na legenda da publicação.

Ana também mostrou os detalhes do bolo de aniversário para celebrar mais um ano de união. Para as bodas de prata, o casal escolheu um bolo todo branco e decorado com flores. "Bolo perfeito", confessou a apresentadora.

Nos comentários, os fãs parabenizaram o casal. "Parabéns", escreveu a atriz Fabiula Nascimento. "Gente!! Que bolo lindo", disse uma seguidora. "Parabéns, casal!!! Que Deus abençoe cada dia mais", falou outra. "Parabéns e muitas felicidades ao casal", comentou uma fã.

Confira:

Boninho faz loucura de amor por Ana Furtado

O diretor de TV Boninho esbanjou romantismo nas redes sociais ao anunciar uma loucura de amor por sua esposa, a apresentadora Ana Furtado. Ele contou que comprou uma passagem de avião para encontrar a amada em Los Angeles, que é para onde ela viajou por causa de um trabalho.

"Desde sexta-feira, a Ana foi pro Oscar lá em Los Angeles. Falta um mês pra gente completar 25 anos de casados, Bodas de Prata. Depois desses 25 anos, não consigo ficar longe dela. Então eu fiz uma surpresa: eu vou para Los Angeles amanhã para encontrar com ela. Eu não aguento ficar muito tempo longe dela. É meu amor, minha paixão, e a gente vai se ver lá. Eu quero abraçar ela, estou morrendo de saudade. Só três dias já me deixou tristinho, quero ver a Ana", afirmou ele.

