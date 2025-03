Cantor Rafa Diniz morre afogado no Rio São Francisco

LUTO! O cantor Rafa Diniz tinha 22 anos e morreu nesta última sexta-feira, 21, após entrar no Rio São Francisco para nadar

O cantor Jhaimerson Juvenal, mais conhecido como Rafa Diniz, morreu nesta sexta-feira, 22, na Ilha do Fogo, localizada entre Petrolina (PE) e Juazeiro (BA).

O artista, de 22 anos, se afogou ao entrar no Rio São Francisco para nadar. Segundo o portal G1, a polícia confirmou a morte e instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias do afogamento.

Rafa estava na Ilha do Fogo para estudar o cenário para a gravação do seu novo EP visual 'Resenha na Ilha', que iria acontecer neste domingo, 23. O produtor do cantor, Jhonny Silva, disse que o rapaz soltou da pilastra da Ponte Presidente Dutra, mas quando retornava para um segundo pulo, acabou se afogando.

"Ele quis retornar para pilastra, eu acho, para pular de novo. Quando ele retornou, uma correnteza pegou ele. Aí a gente percebeu que ele não estava conseguindo sair do lugar, que a correnteza estava prendendo ele. Aí, como a gente estava lá em cima da ponte, a gente correu. Correu lá para tentar fazer alguma coisa para buscar ele. Quando a gente chegou lá embaixo, ele já tinha sumido. Aí a gente arrumou um mergulhador. Rodou, rodou, mas não encontrou. Aí só foi encontrar depois da chegada dos Bombeiros", relatou o produtor.

Rafa Diniz deixa esposa e duas filhas. O velório do artista acontece na tarde deste sábado, 22, às 15h, na casa dele, localizado na Rua 02, do bairro Ouro Preto, em Petrolina. O sepultamento será no cemitério Campo das Flores, em Petrolina, no domingo, 23, às 9h.

Carreira musical

Há três anos Rafa Diniz se dedicava a carreira musical. O artista, com foco no gênero Arrocha, já tinha lançado sete discos e aria a gravação do primeiro EP visual neste domingo, 23. Seus maiores sucessão são as músicas: E Agora Sonho Meu (2025), Aliança (2025), Plantão no Boteco (2024) e Mulher Segura (2023).

George Foreman, lenda do boxe, morre aos 76 anos

Um dos maiores nomes da história do boxe, George Foreman morreu nesta sexta-feira, 21, aos 76 anos, nos Estados Unidos. A morte foi confirmada pela família através de um comunicado nas redes sociais.

"Nossos corações estão partidos. Com profunda tristeza, anunciamos o falecimento do nosso amado George Edward Foreman Sr., que partiu pacificamente em 21 de março de 2025, cercado por entes queridos (...)", informaram. Saiba mais!

