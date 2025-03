Thiago Guerrante analisa projetos simultâneos na carreira: 'Virada de chave constante'

Em entrevista à CARAS Brasil, Thiago Guerrante fala sobre atual papel no teatro e compartilha detalhes da estreia de Os Donos do Jogo, série da Netflix

Thiago Guerrante (39) está em cartaz em São Paulo com o espetáculo Um Tartufo até o dia 30 de março, mas não ficará muito tempo longe dos holofotes: ainda este ano, o ator viverá o personagem André Maluco em Os Donos do Jogo, produção da Netflix que mergulha no universo do jogo do bicho. Em entrevista à CARAS Brasil, o intérprete analisa projetos simultâneos na carreira: "Virada de chave constante", revela.

O teatro sem falas

Atualmente, o ator está nos palcos com Um Tartufo, um espetáculo sem falas que exige máxima expressividade corporal: "O corpo se tornou não apenas o principal, mas o único meio de comunicação, e isso exigiu uma consciência muito maior sobre cada partitura física. Passei a entender que o silêncio não é vazio, ele está carregado de significado."

Ele acredita que essa abordagem inovadora transforma a experiência do público que acompanha o desenrolar da história. "Essa versão de Um Tartufo desafia a ideia de que a palavra é o único veículo para contar uma história. Sem o texto como guia, os espectadores precisam estar mais atentos aos gestos, às nuances dos movimentos e à dinâmica entre os personagens. Isso gera um envolvimento diferente, mais sensorial e simbólico."

Paralelamente ao teatro, Thiago se prepara para a estreia em Donos do Jogo, produção inédita da Netflix. O artista segue equilibrando os dois universos distintos: "Conciliar os dois foi um desafio, mas também um privilégio. No teatro, estava mergulhado em um trabalho físico, sem falas, onde tudo se comunica pelo corpo. Já na série, meu personagem é intenso, explosivo e muito verbal. Alternar entre essas duas linguagens exigiu uma virada de chave constante, quase como viver duas realidades paralelas."

No streaming

Na série da Netflix, Thiago vai dar vida a um homem marcado pelo temperamento volátil e pelas relações de poder dentro do jogo do bicho. Como explica o intérprete, construir o personagem foi um processo profundo e detalhado:

"Foi um processo coletivo, resultado da troca com direção, elenco e equipe. Primeiro, mergulhei na pesquisa sobre o universo do jogo do bicho e as pessoas que transitam nesse mundo. Tentei entender a lógica desse ambiente, os códigos e as relações de poder que existem", compartilha.

"Não era apenas sobre ele ser um cara explosivo, mas sobre como ele se comporta, como lida com o medo e a lealdade, como exerce o poder. Dessa forma, busquei entender sua imprevisibilidade não só como um traço de personalidade, mas como uma estratégia dentro do jogo de poder."

Além da psicologia do personagem, a parte física também exigiu um preparo específico. "A expansividade do personagem foi essencial para captar sua intensidade, e as cenas de ação exigiram um preparo físico específico. Mas foi na interação com os outros personagens que ele realmente ganhou vida, cada cena trouxe novas camadas, tornando o André Maluco um personagem tão instigante quanto perigoso."

Universo do jogo do bicho

Para dar autenticidade à interpretação, Thiago se aprofundou na dinâmica desse meio pouco explorado na dramaturgia. "Sem dúvida, entrar no universo do jogo do bicho foi um dos maiores desafios. É um mundo com regras próprias, um poder paralelo, onde a palavra e a lealdade valem mais do que qualquer contrato assinado. Desde o início, percebi que não dava para construir o André Maluco apenas a partir do arquétipo do cara explosivo, era preciso entender as dinâmicas internas desse meio, as relações de poder, os códigos de conduta que definem quem sobrevive e quem morre."

A pesquisa, como conta o ator, envolveu leituras e conversas com pessoas que conhecem esse universo de perto: "Li bastante sobre a história do jogo do bicho no Rio de Janeiro, sobre como ele se estruturou ao longo das décadas e como se entrelaça com a cultura da cidade. Mas o mais valioso veio das conversas com pessoas que conhecem esse ambiente por dentro. Foi aí que percebi o peso do respeito, da hierarquia e das alianças".

Esse contexto moldou as escolhas do personagem: "O jogo do bicho não é só violência, ele é estratégia, é jogo de cintura, é sobrevivência. E o André Maluco transita nesse mundo com a arrogância de quem acha que sempre tem a melhor carta na manga. Mas será que tem? Essa é uma pergunta que a série responde."

Química do elenco

A produção da Netflix traz um elenco de peso e Thiago valoriza cada troca com os colegas de cena: "O elenco de Os Donos do Jogo realmente é incrível, e contracenar com esse time foi uma experiência intensa e muito enriquecedora".

"Nos bastidores e nos encontros de leitura do roteiro e preparação, a conexão foi fluindo de forma muito orgânica. Criamos um ambiente de troca e cumplicidade que ajudou a sustentar a intensidade das cenas. É aquele tipo de elenco que você sente que pode confiar e se jogar, porque sabe que o outro vai estar lá, pronto pra responder. Essa química, com certeza, vai transparecer na tela."

Entre as parcerias marcantes, o intérprete destaca André Lamoglia (27), Pedro Lamin (35) e Xamã (35). "Tive cenas intensas de ação com o André Lamoglia, nosso protagonista Profeta, que foram um grande desafio físico e exigiram muita entrega de ambos. A dinâmica entre nossos personagens é marcada por tensão e imprevisibilidade. Contracenei também com o Pedro Lamin, que virou um grande amigo. Nossa troca em cena foi muito rica".

Sobre o cantor, que agora traça passos na atuação, Thiago revela: "Tivemos uma cena juntos que, apesar de não ser longa, revelou um lado diferente do meu personagem. Ele é extremamente generoso e dedicado, vai vir com tudo na série e, com certeza, será uma grande surpresa para o público."

Espera pela estreia

Com lançamento previsto apenas para o final de 2025, a ansiedade para ver o resultado do trabalho já começa a surgir. "Segurar a ansiedade até lá não é fácil. Quando você se entrega tanto a um personagem e a um projeto, a vontade é de ver logo o resultado e sentir a reação do público. Mas, ao mesmo tempo, esse tempo até a estreia também faz parte do processo. Ele permite um certo distanciamento, o que é interessante para depois assistir com outro olhar, mais crítico e menos emocional."

Ele tem grandes expectativas para a recepção do público. "O André Maluco é um personagem intenso, imprevisível, e espero que o público sinta essa carga de perigo e tensão. Quero que ele provoque reações, que gere discussões sobre até onde a ambição e a impulsividade podem levar alguém. E mais do que isso, acho que Os Donos do Jogo têm tudo pra ser uma série marcante", conclui.

