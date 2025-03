Curtindo lua de mel na Bahia, a Miss Calita Franciele usou as redes sociais para relatar um perrengue que enfrentou durante viagem com Amado Batista

Curtindo lua de mel na Bahia após cerimônia luxuosa de casamento, Calita Franciele usou as redes sociais nesta quinta-feira, 20, para compartilhar um perrengue que enfrentou durante a viagem com o marido Amado Batista. Aos risos, a Miss Universe Mato Grosso contou que esqueceu de levar seus biquínis para aproveitar o resort.

“Deixa eu contar para vocês uma coisa que aconteceu. Os meus biquínis eu deixei todos na casa da minha mãe. Esqueci que eu casei. Vim para a lua de mel [sem nenhum]”, iniciou ela.

“A minha sorte é que tinha chegado uns recebidos. Só que veio a parte de cima, mas não veio a calcinha do biquíni. Fui a uma lojinha e comprei, só que é de outra cor. Eu queria usar esse [biquíni], então falei ‘vou assim mesmo'”, detalhou a esposa do artista.

Calita Franciele e Amado Batista estão curtindo a lua de mel em um resort luxuoso na Bahia após a cerimônia de casamento, que aconteceu no último sábado, 15. Nas redes sociais, a modelo publicou alguns registro do local, que possui diárias que variam de R$ 900 a R$ 1,8 mil, em seu perfil no Instagram.

Gravidez?

A esposa do cantor Amado Batista, a Miss Universe Mato Grosso Calita Franciele usou as redes sociais na tarde de quarta-feira, 19, para reagir aos rumores sobre uma possível gravidez. A informação, negada pela assessoria da jovem ao portal GShow, começou a circular após internautas apontarem que a barriga dela estava marcada em um vestido justo ao corpo.

Em seu perfil, a jovem compartilhou uma notícia com o título: 'Miss Mato Grosso posta foto de casamento com Amado Batista e levanta suspeitas de gravidez'. Em resposta, ela reagiu: "Barriga de quem comeu muito, isso sim".

