Esposa de William Bonner mostra fotos de férias do casal na França

Âncora do 'Jornal Nacional', William Bonner e a esposa, Natasha Dantas, estão aproveitando alguns dias de férias na França

O jornalista William Bonner está aproveitando cada momento de seus dias de descanso. Longe do 'Jornal Nacional' há alguns dias, o âncora está curtindo as férias na França ao lado da esposa, a fisioterapeuta Natasha Dantas.

Por meio das redes sociais, a companheira de Bonner dividiu com os seguidores algumas fotos especiais da viagem. Em uma sequência de cliques, a companheira do comunicador mostrou paisagens registradas por eles durante passeios turísticos no local.

"Céu azul. Max 7º Min 1º. É isso!", escreveu Natasha Dantas na legenda da publicação. Ainda no início desta semana, a fisioterapeuta abriu um álbum de fotos da viagem do casal. Inicialmente, eles viajaram para Paris para encontrar os filhos do jornalista, Vinicius e Laura, que moram por lá.

Em meio aos cliques, a esposa de William Bonner ainda mostrou uma selfie tirada em família junto com dois dos herdeiros do apresentador. Recentemente, o casal surgiu em uma foto ao lado de Fátima Bernardes, ex-esposa do jornalista, e Túlio Gadelha, atual companheiro da famosa.

Vale lembrar que Bonner e Fátima são pais dos trigêmeos Vinicius, Laura e Beatriz Bonemer. Os dois foram casados por 25 anos e anunciaram publicamente o divórcio em 2016. O jornalista e Natasha Dantas oficializaram a união em 2018.

Confira as fotos da viagem de William Bonner e Natasha Dantas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natasha V Dantas B (@natashadantasb)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natasha V Dantas B (@natashadantasb)

Fátima Bernardes e William Bonner prestigiam formatura da filha na França

A filha de Fátima Bernardes e William Bonner, Laura, de 27 anos, teve uma formatura presencial após alguns anos de ter se formado em uma universidade francesa. Em sua rede social, a jornalista compartilhou fotos do evento e encantou ao mostrar a família toda reunida para o evento especial.

Usando beca e chapéu, a herdeira dos apresentadores posou ao lado deles e dos respectivos companheiros dos pais, Túlio Gadêlha e Natasha Dantas. Além deles, ela apareceu com seus irmãos, Beatriz e Vinicius; confira os registros!

Leia também: Qual é a profissão da filha mais discreta de Fátima Bernardes e William Bonner?