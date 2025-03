Nicolas Prattes abre o coração para Zoe, filha de Sabrina Sato: “Me ensina muito”

O ator Nicolas Prattes usou as redes sociais para escrever um recado especial a Zoe, filha de Sabrina Sato com o ator Duda Nagle

O ator Nicolas Prattes usou as redes sociais nesta segunda-feira, 17, para escrever um recado especial a Zoe, filha da apresentadora Sabrina Sato com o ator Duda Nagle. Curtindo dias de folga após o fim de sua partipação na novela Mania de Você, da Globo, o artista mostrou que curtiu um momento com a pequena e compartilhou uma declaração carinhosa.

Nas imagens, a pequena aparece correndo em sua direção. "Minha parceirinha, que me ensina muito e quase tudo sobre a vida”, escreveu o ator enquanto gravava a pequena se divertindo.

Veja:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por famaglamour (@famaglamour2020)

Recém-casados

Vale lembrar que Nicolas e Sabrina a se casaram em 10 de janeiro, na Fazenda Boa Vista, no interior de São Paulo. E Zoe marcou presença como daminha de honra na cerimônia de casamento da mamãe. A menina foi a responsável por levar as alianças ao altar e deixou a capela de mãos dadas com a mãe e o padrasto.

Após a cerimônia, a família embarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, para Porto Seguro, litoral da Bahia. Contudo, a viagem não foi de lua de mel. Recentemente, ela contou que a viagem romântica ficará para depois do Carnaval. “Ouvi todo mundo falando assim ‘foi de lua de mel’, primeiro que em lua de mel você não vai com filho. Foi uma viagem de família. Lua de mel a gente vai ter em março, pós Carnaval.”

Recentemente, Sabrina Sato se declarou para o marido e o agradeceu pelo apoio durante o Carnaval. "Obrigada por me dar tanta força, nessa maratona que me faz tão bem que é nosso Carnaval", escreveu na imagem. "Você se fez presente, cantou, sambou e me animou ainda mais", continuou. "Fez eu dar mais valor ainda em cada sorriso. Te amo meu marido", concluiu.

Leia também: Veja o vestido de noiva de Sabrina Sato para o casamento com Nicolas Prattes